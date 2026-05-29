Perú está ubicado en una región del mundo caracterizada por su intensa actividad tectónica, lo que hace que los sismos sean objeto de un monitoreo constante. En este sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza una supervisión continua y en tiempo real de los fenómenos sísmicos que puedan ocurrir, especialmente este viernes 29 de mayo. La institución se encarga de recopilar datos sobre la magnitud de los temblores, así como sobre el lugar exacto de su origen. ¿Dónde se reportó el último movimiento telúrico?

Temblor HOY, viernes 29 de mayo EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP 10:31 Bienvenidos En esta nota de Líbero te compartimos el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) del último temblor en Perú HOY, viernes 29 de mayo de 2026. Conoce el epicentro y magnitud.

¿Qué hacer durante un sismo?

Mientras ocurre un sismo, es crucial mantener la serenidad y actuar con celeridad para salvaguardar tu vida y la de quienes te acompañan. Si te encuentras en casa, busca un lugar seguro, lejos de ventanas, espejos y objetos susceptibles de caer. También se recomienda no utilizar ascensores y evitar correr o empujar a otros.

Si te hallas en la vía pública, mantente alejado de postes, cables eléctricos y edificaciones inestables. Las autoridades sugieren tener preparada una mochila de emergencia que incluya agua, alimentos, una linterna, un radio y documentos esenciales. Tras el movimiento telúrico, sigue las instrucciones de Defensa Civil y mantente al tanto de la información a través de fuentes oficiales.

¿Qué es un sismo y cuál es su origen?

Un sismo es un fenómeno natural que se manifiesta por la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra. Este evento ocurre cuando las rocas situadas bajo la superficie se fracturan o desplazan debido a la presión acumulada durante largos períodos. La energía liberada genera ondas que se propagan a través del suelo, provocando el movimiento que percibimos como un temblor.

Desde el punto de vista geológico, los sismos están relacionados con la dinámica interna del planeta y la interacción constante de las placas tectónicas. Expertos del Instituto Geofísico del Perú (IGP) indican que estos eventos son parte de la actividad natural de la Tierra y son especialmente frecuentes en regiones como Perú, que forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona reconocida por su intensa actividad sísmica.