Temblor en Perú EN VIVO hoy, miércoles 27 de mayo: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa monitoreando de manera permanente la actividad sísmica en el país debido a la constante ocurrencia de movimientos telúricos en distintas regiones. Ante ello, la entidad informa sobre los sismos que podrían registrarse el miércoles 27 de mayo, así como sobre los reportes oficiales en tiempo real de magnitud, epicentro y profundidad.

Temblor HOY, miércoles 27 de mayo EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP 09:44 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) emitirá hoy, de manera constante, un informe sobre los sismos que se reporten hoy, miércoles 27 de mayo en el país. ¡A estar al pendiente!

¿Qué hacer durante un sismo?

Durante un sismo, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez para proteger tu vida y la de quienes te rodean. Las autoridades recomiendan ubicarse en zonas seguras previamente identificadas, como al lado de columnas estructurales o cerca de muros resistentes, y alejarse de ventanas, vidrios, objetos que puedan caer y conexiones eléctricas. Además, se debe evitar el uso de ascensores y no correr de manera desesperada para prevenir accidentes.

Si te encuentras en la calle, aléjate de postes, cables eléctricos, balcones y fachadas que puedan desprenderse. En caso de estar conduciendo, detén el vehículo en un lugar seguro y permanece dentro hasta que termine el movimiento. Asimismo, es importante tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, documentos y botiquín de primeros auxilios.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Una mochila de emergencia debe contener artículos básicos que permitan afrontar las primeras horas o días después de un sismo u otro desastre natural. Según las recomendaciones de Defensa Civil, este implemento debe incluir agua potable, alimentos no perecibles como enlatados, galletas y barras energéticas, además de un botiquín de primeros auxilios con medicinas esenciales.

También es importante llevar una linterna con pilas, radio portátil, cargador portátil para celular, mascarillas, alcohol, papel higiénico, ropa de abrigo, frazada y artículos de higiene personal. Asimismo, se aconseja guardar copias de documentos importantes, dinero en efectivo, llaves de repuesto y una lista de números de emergencia.