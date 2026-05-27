Rodrigo Ureña impacta desde Colombia y revela si volverá a Universitario: "Me llamaron"

Uno de los nombres que más ha sonado en Universitario de Deportes como posible refuerzo para el Torneo Clausura es el de Rodrigo Ureña. El volante chileno atraviesa un gran presente en Millonarios de Colombia y figura entre las principales alternativas que maneja la dirigencia crema para potenciar el mediocampo. Ante ello, el futbolista decidió pronunciarse y aclaró si firmará con la 'U'.

Rodrigo Ureña impacta desde Colombia y revela si volverá a Universitario

Luego de la eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana, Rodrigo Ureña fue consultado por su situación actual en el equipo, ante los rumores que lo vinculan con Universitario para el segundo tramo de la temporada.

Al respecto, el volante chileno fue contundente al señalar que la directiva del cuadro colombiano no le ha comunicado nada sobre alguna oferta formal de otro club. Sin embargo, el ‘Pitbull’ sorprendió al confirmar que sí tuvo comunicación con Universitario, aunque solo fue para preguntar por su condición actual.

"Se ha especulado mucho sobre mi continuidad. No he hablado con Ariel Michaloutsos, que fue la persona que me trae al club, donde me diga que tiene una oferta formal. Sé por el lado donde vienen la cosas, por lo de Universitario de Deportes. Yo no he tenido ninguna conversación con Ariel. A mi simplemente me llamaron (de la ‘U’) para preguntar por mi condición y obviamente les dije que tenía contrato con Millonarios", señaló el pivote.

No obstante, Ureña también fue claro al indicar que su respuesta a las consultas fue que tenía contrato con Millonarios. Asimismo, en otra instancia de la entrevista en zona mixta, indicó que espera seguir en el club.

¿Qué debe pasar para que Ureña firme con Universitario?

De acuerdo con lo indicado por el periodista Paul Pérez, en el programa 'Modo Fútbol', la única forma de que el chileno abandone Millonarios y vuelva a la 'U' es que el club se contacte con la directiva para ejecutar su cláusula de rescisión de contrato. Por el momento, ese es el único escenario para que el 'Pibull' vuelva a Ate.