Ureña expresó su cariño por histórico club tras los rumores sobre su regreso a la U: "Amor eterno"

Confirmaron que a Rodrigo Ureña le interesa volver a Universitario para el Torneo Clausura. Eso desató la emoción de los hinchas cremas, que sueñan con ver al chileno en el Estadio Monumental con la indumentaria crema. Sin embargo, no existe comunicación ni negociación entre el jugador de Millonarios y el club.

En medio de los rumores sobre su posible vuelta a Universitario, Rodrigo Ureña utilizó su cuenta de Instagram para publicar una historia y saludar a la U de Chile por su aniversario. El volante expresó su amor por el Romántico Viajero.

“99 años de amor eterno”, expresó el jugador de 33 años. Ureña pasó por la U de Chile y, a pesar de no consolidarse, guarda cariño por la institución. Ahora, su futuro es una incógnita y en las próximas semanas podría haber novedades.

Rodrigo Ureña expresó su amor por la U de Chile.

¿Rodrigo Ureña se va de Millonarios?

El contrato de Rodrigo Ureña con Millonarios es hasta el 31 de diciembre del 2027. Sin embargo, se conoció que tiene una cláusula de salida y que el monto no es alto, en relación con el precio que tenía cuando estaba en Universitario.

Ureña es un elemento clave en el conjunto de Fabián Bustos. A pesar de no clasificar al octogonal final del campeonato colombiano, el equipo aseguró su lugar en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.

En lo que va de la temporada, Ureña disputó 23 partidos. Brindó cuatro asistencias y todavía no anotó goles. Registra en total 1.973 minutos en la cancha, números que reflejan su regularidad en el conjunto azul.