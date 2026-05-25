Las 2 posibles sorpresas en la lista de Menezes ante España y Haití: juegan en Comerciantes Unidos

Este jueves 28 de mayo, Mano Menezes dará a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para los partidos amistosos ante España y Haití por la fecha internacional FIFA de junio. Nómina en la que habrá dos grandes sorpresas, pues estos futbolistas no provienen de los grandes equipos de la capital, sino de un club de provincia, precisamente de la región de Cutervo. ¿De cuál hablamos? Comerciantes Unidos.

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De acuerdo con la información del periodista Ernesto Jerónimo Macedo León, hay expectativa en las Águilas Cutervinas por el llamado de estos jugadores, pues ambos fueron citados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para tramitar su visa. ¿Quiénes son? Matías Córdova y Rodrigo Vilca.

"El arquero Matías Córdova y el volante Rodrigo Vilca de Comerciantes Unidos han sido llamados por la FPF para hacer el trámite de la visa. Hay expectativa en Cutervo. También se une al microciclo de la Sub-20 Carlos Saavedra, extremo derecho, y hoy viaja cuando acabe el partido", escribió en sus redes sociales.

Información sobre los convocados de Perú.

Este llamado refleja el buen momento de ambos futbolistas en el fútbol peruano. Con la camiseta de Comerciantes Unidos, tanto Rodrigo Vilca como Matías Córdova se han convertido en titulares indiscutibles. El mediocampista, por ejemplo, ha jugado los 16 encuentros disputados por el equipo de Cutervo en el Torneo Apertura, convirtió dos goles y brindó tres asistencias.

El portero, por su parte, atajó los 16 partidos del torneo local, recibió 19 goles y dejó su valla invicta en cinco oportunidades.

¿Cuándo juegan Perú vs. Haití por la fecha FIFA?

El primer amistoso de Perú ante Haití por la fecha FIFA se llevará a cabo este viernes 5 de junio en el NU Stadium, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), y contará con transmisión de América TV (canal 04 y 704 en HD), ATV (canal 09 y 709 en HD) y Movistar Deportes (canal 03 y 703 en HD).

¿Cuándo juegan Perú vs. España por la fecha FIFA?

El segundo amistoso de Perú ante España está pactado para el lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla, desde las 9.00 p. m. (hora peruana), y contará con transmisión de América TV (canal 04 y 704 en HD), ATV (canal 09 y 709 en HD) y Movistar Deportes (canal 03 y 703 en HD).