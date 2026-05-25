Deportes Tolima pierde a figura para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores

Universitario de Deportes y Deportes Tolima se enfrentarán en un duelo que define al próximo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Previo a ello, se confirmó que el club colombiano perdió a una figura clave para el choque ante el equipo merengue: se trata de Luis Sandoval.

Deportes Tolima y la figura que perdió para enfrentar a Universitario por Copa Libertadores

El periodista colombiano Iván Lozano reveló que el delantero Sandoval no formará parte del equipo que enfrentará a Universitario en el Estadio Monumental debido a una fuerte lesión.

El delantero del cuadro colombiano será marginado del partido ante el club crema debido a que actualmente sufre una dolencia muscular en el muslo izquierdo, por lo que su presencia no está garantizada.

Luis Sandoval se lesionó y se perderá el partido entre Universitario ante Deportes Tolima

“Confirmado: Luis Sandoval no jugará mañana con Deportes Tolima ante Universitario. El delantero sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo y será baja para este importante compromiso de Copa Libertadores”, escribió en sus redes sociales.

El último partido que disputó Luis Sandoval fue el pasado 23 de mayo de 2026, cuando Deportes Tolima quedó eliminado de los play-offs del Torneo Apertura de la Liga Colombiana ante Atlético Nacional.

Universitario vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes y Deportes Tolima se enfrentarán el martes 26 de mayo a las 7.30 p. m. en el duelo decisivo de la última jornada, que definirá al nuevo clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, en el Estadio Monumental de Ate.