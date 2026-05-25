Universitario vs Deportes Tolima EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juega, hora, alineaciones y dónde ver
El partido Universitario vs Tolima se jugará este martes 26 de mayo en el Estadio Monumental. Sigue el enfrentamiento que corresponde a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Universitario afrontará uno de los partidos más importantes de su temporada cuando reciba a Deportes Tolima por la sexta y última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El encuentro se disputará este martes 26 de mayo en el Estadio Monumental desde las 7.30 p. m. (hora peruana), en una noche en la que los cremas buscarán su clasificación a los octavos de final ante su gente.
Universitario vs Deportes Tolima por Copa Libertadores 2026
El cuadro dirigido por Héctor Cúper llega golpeado tras complicarse en la pelea por el Torneo Apertura, por lo que el duelo internacional aparece como una gran oportunidad para recuperar confianza y mantenerse con vida en el máximo certamen continental. Universitario necesita sumar de a tres para avanzar sin depender de otros resultados y repetir una clasificación a octavos de final por segunda temporada consecutiva.
Universitario se medirá ante Tolima por Copa Libertadores.
Del otro lado estará Tolima, que también llega necesitado tras tropezar en el campeonato colombiano. El conjunto cafetero intentará hacerse fuerte en Lima para asegurar su permanencia en competencia y aprovechar cualquier error del elenco merengue en un grupo que se definirá recién en la última fecha.
El antecedente más reciente entre ambos equipos se registró el pasado 7 de abril en Colombia, cuando la ‘U’ logró rescatar un empate en condición de visitante. Ahora, con el Monumental como escenario, los cremas buscarán hacer valer la localía para quedarse con un triunfo decisivo.
¿Qué necesita Universitario para clasificar?
Estos son los escenarios que definirán el futuro de Universitario en la Copa Libertadores 2026:
- Si Universitario derrota a Tolima, clasificará a octavos de final al alcanzar los 8 puntos y superar al cuadro colombiano en la tabla del Grupo B.
- Si Universitario empata, quedará fuera de la Libertadores y dependerá de otros resultados para acceder a la Copa Sudamericana.
- Si Universitario pierde, también quedará eliminado del torneo y podría incluso terminar último de su grupo si se combinan otros resultados.
¿A qué hora juega Universitario vs Tolima?
A continuación, te presentamos los horarios confirmados en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Tolima, correspondiente a la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026:
- México y Centroamérica: 6.30 p. m.
- Perú: 7.30 p. m.
- Ecuador: 7.30 p. m.
- Colombia: 7.30 p. m.
- Bolivia: 8.30 p. m.
- Venezuela: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 8.30 p. m.
- Argentina: 9.30 p. m.
- Brasil: 9.30 p. m.
- Uruguay: 9.30 p. m.
- Paraguay: 9.30 p. m.
- Chile: 9.30 p. m.
- España: 2.30 a. m. (del miércoles)
¿En qué canal ver Universitario vs Tolima?
El partido entre Universitario vs. Tolima, por la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026, contará con la transmisión EN VIVO de ESPN, Fox Sports y por la plataforma de streaming Disney+.
Canales de transmisión para ver Universitario vs Tolima
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Australia: beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect
- Bolivia: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Brasil: Paramount+
- Canadá: beIN SPORTS en Español, beIN Sports Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: Disney+ Premium Norte
- Ecuador: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Italia: Como
- México: Disney+ Premium México
- Panamá: Disney+ Premium Norte
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN6 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Puerto Rico: Fanatiz
- Emiratos Árabes Unidos: beIN Sports English, beIN SPORTS CONNECT, TOD
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina, ESPN6 Sur
- EE. UU.: Fanatiz, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT
- Venezuela: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur, Inter
Universitario vs Tolima pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Universitario
|empate
|Tolima
|Betsson
|1.92
|3.20
|4.15
|Betano.pe
|1.95
|3.40
|4.55
|bet365
|1.95
|3.25
|4.33
|1xBet
|1.96
|3.29
|4.37
|CoolbetLATAM
|1.93
|3.30
|4.40
|DoradoBet
|1.96
|3.33
|4.20
Universitario vs Tolima: posibles alineaciones
Universitario: Miguel Vargas, Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Andy Polo, José Carabalí, Martín Pérez Guedes (Jorge Murrugarra), Héctor Fértoli, Jairo Concha, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.
Deportes Tolima: Neto Volpi, Cristian Arrieta, Anderson Angulo, Jan Carlos Angulo (Daniel Pedrozo), Junior Hernández, Bryan Rovira, Sebastián Guzmán, Juan Pablo Nieto, Jersson González, Luis Sandoval (Adrián Parra) y Edwar López.
Últimos partidos jugados de Universitario
- Moquegua 0-0 Universitario | 23.05.26 | Liga 1
- Nacional 0-0 Universitario | 20.05.26 | Copa Libertadores
- Universitario 0-1 Atlético Grau | 15.05.26 | Liga 1
- Sport Boys 0-0 Universitario | 11.05.26 | Liga 1
- Coquimbo 2-1 Universitario | 07.05.26 | Copa Libertadores
Últimos partidos jugados de Tolima
- Atl. Nacional 3-1 Tolima | 23.05.26 | Primera A
- Coquimbo 3-0 Tolima | 19.05.26 | Cop Libertadores
- Tolima 0-1 Atl. Nacional | 16.05.26 | Primera A
- Dep. Pasto 0-2 Tolima | 13.05.26 | Primera A
- Tolima 1-0 Dep. Pasto | 09.05.26 | Primera A
¿Dónde juega Universitario vs. Tolima?
Estadio Monumental.
El Estadio Monumental será escenario del duelo entre Universitario vs Tolima por la fecha 6 de la Copa Libertadores. Este recinto deportivo es propiedad de la ‘U’ y su capacidad supera las 80.000 personas.
