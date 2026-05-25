Canales confirmados de todos los partidos de la Copa Libertadores 2026: así se verá la última fecha
¡Toma apunte, futbolero! Estos son los canales confirmados de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Desde el martes 26 hasta el jueves 28 se llevará a cabo la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que determinará a los equipos que avanzarán a los octavos de final, los que entrarán a la Copa Sudamericana y los que quedarán eliminados. En esta jornada, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se juegan la vida. A continuación, podrás revisar los canales de todos los encuentros.
Canales y programación de la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026
|Fecha
|Hora
|Partido
|Perú
|Resto de Sudamérica
|Argentina
|Centroamérica y México
|Martes 26
|5.00 p. m.
|Lanús vs Mirasol
|ESPN 2 y Disney+
|ESPN 2 y Disney+
|FOX Sports
|ESPN 2
|Martes 26
|5.00 p. m.
|LDU vs Always Ready
|ESPN y Disney+
|ESPN y Disney+
|FOX Sports 2
|Disney+
|Martes 26
|7.30 p. m.
|Estudiantes vs DIM
|ESPN 2 y Disney+
|ESPN y Disney+
|FOX Sports
|Disney+
|Martes 26
|7.30 p. m.
|Flamengo vs Cusco FC
|ESPN 7 y Disney+
|ESPN 7 y Disney+
|FOX Sports 2
|ESPN 2
|Martes 26
|7.30 p. m.
|Universiario vs Tolima
|ESPN y Disney+
|ESPN 2 y Disney+
|FOX Sports 2 y Disney+
|Disney+
|Martes 26
|7.30 p. m.
|Nacional vs Coquimbo Unido
|ESPN 5 y Disney+
|ESPN 5 y Disney+
|FOX Sports 3 y Disney+
|Disney+
|Miércoles 27
|5.00 p. m.
|IDV vs Rosario Central
|ESPN, Disney+ y YouTube Telefe
|ESPN y Disney+
|FOX Sports, YouTube Telefe
|ESPN 4 y Disney+
|Miércoles 27
|5.00 p. m.
|Libertad vs UCV FC
|ESPN 7 y Disney+
|ESPN 7 y Disney+
|FOX Sports 2
|Disney+
|Miércoles 27
|7.30 p. m.
|Peñarol vs Santa Fe
|ESPN y Disney+
|ESPN y Disney+
|FOX Sports 3
|Disney+
|Miércoles 27
|7.30 p. m.
|Corinthians vs Platense
|ESPN 7 y Disney+
|ESPN 7 y Disney+
|FOX Sports
|ESPN 4
|Miércoles 27
|7.30 p. m.
|Bolívar vs IND Rivadavia
|ESPN 6 y Disney+
|ESPN 6 y Disney+
|FOX Sports 2
|ESPN 6
|Miércoles 27
|7.30 p. m.
|Fluminense vs DVO La Guaira
|ESPN 5 y Disney+
|ESPN 5 y Disney+
|FOX Sports 2 y Disney+
|Disney+
|Jueves 28
|5.00 p. m.
|Palmeiras vs Junior
|ESPN 2 y Disney+
|ESPN y Disney+
|FOX Sports 2
|ESPN 2
|Jueves 28
|5.00 p. m.
|Cerro Porteño vs Sporting Cristal
|ESPN y Disney+
|ESPN 2 y Disney+
|FOX Sports 3
|Disney+
|Jueves 28
|7.30 p. m.
|Boca Juniors vs U Católica
|ESPN 2 y Disney+
|ESPN 2 y Disney+
|FOX Sports
|ESPN 2
|Jueves 28
|7.30 p. m.
|Cruzeiro vs Barcelona SC
|ESPN 2 y Disney+
|ESPN 2 y Disney+
|FOX Sports 2
|Disney+
¿Qué equipos han clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores?
- Flamengo
- Coquimbo Unido
- Independiente Rivadavia
- Corinthians
- Cerro Porteño
- Mirassol
- Liga de Quito
- Rosario Central
- Independiente del Valle
