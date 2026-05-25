Canales confirmados de todos los partidos de la Copa Libertadores 2026: así se verá la última fecha

¡Toma apunte, futbolero! Estos son los canales confirmados de la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Gary Huaman
Revisa la programación y canales confirmados de la fecha 6 de la Copa Libertadores.
Desde el martes 26 hasta el jueves 28 se llevará a cabo la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, que determinará a los equipos que avanzarán a los octavos de final, los que entrarán a la Copa Sudamericana y los que quedarán eliminados. En esta jornada, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se juegan la vida. A continuación, podrás revisar los canales de todos los encuentros.

Canales y programación de la fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

FechaHoraPartidoPerúResto de SudaméricaArgentinaCentroamérica y México
Martes 265.00 p. m.Lanús vs MirasolESPN 2 y Disney+ESPN 2 y Disney+FOX SportsESPN 2
Martes 265.00 p. m.LDU vs Always ReadyESPN y Disney+ESPN y Disney+FOX Sports 2Disney+
Martes 267.30 p. m.Estudiantes vs DIMESPN 2 y Disney+ESPN y Disney+FOX SportsDisney+
Martes 267.30 p. m.Flamengo vs Cusco FCESPN 7 y Disney+ESPN 7 y Disney+FOX Sports 2ESPN 2
Martes 267.30 p. m.Universiario vs TolimaESPN y Disney+ESPN 2 y Disney+FOX Sports 2 y Disney+Disney+
Martes 267.30 p. m.Nacional vs Coquimbo UnidoESPN 5 y Disney+ESPN 5 y Disney+FOX Sports 3 y Disney+Disney+
Miércoles 275.00 p. m.IDV vs Rosario CentralESPN, Disney+ y YouTube TelefeESPN y Disney+FOX Sports, YouTube TelefeESPN 4 y Disney+
Miércoles 275.00 p. m.Libertad vs UCV FCESPN 7 y Disney+ESPN 7 y Disney+FOX Sports 2Disney+
Miércoles 277.30 p. m.Peñarol vs Santa FeESPN y Disney+ESPN y Disney+FOX Sports 3Disney+
Miércoles 277.30 p. m.Corinthians vs PlatenseESPN 7 y Disney+ESPN 7 y Disney+FOX SportsESPN 4
Miércoles 277.30 p. m.Bolívar vs IND RivadaviaESPN 6 y Disney+ESPN 6 y Disney+FOX Sports 2ESPN 6
Miércoles 277.30 p. m.Fluminense vs DVO La GuairaESPN 5 y Disney+ESPN 5 y Disney+FOX Sports 2 y Disney+Disney+
Jueves 285.00 p. m.Palmeiras vs JuniorESPN 2 y Disney+ESPN y Disney+FOX Sports 2ESPN 2
Jueves 285.00 p. m.Cerro Porteño vs Sporting CristalESPN y Disney+ESPN 2 y Disney+FOX Sports 3Disney+
Jueves 287.30 p. m.Boca Juniors vs U CatólicaESPN 2 y Disney+ESPN 2 y Disney+FOX SportsESPN 2
Jueves 287.30 p. m.Cruzeiro vs Barcelona SCESPN 2 y Disney+ESPN 2 y Disney+FOX Sports 2Disney+

¿Qué equipos han clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores?

  • Flamengo
  • Coquimbo Unido
  • Independiente Rivadavia
  • Corinthians
  • Cerro Porteño
  • Mirassol
  • Liga de Quito
  • Rosario Central
  • Independiente del Valle
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

