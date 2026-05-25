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Sporting Cristal con cinco bajas: el jugador que podría llegar al duelo por Copa Libertadores
Zé Ricardo, que afrontaría el duelo ante Cerro Porteño con hasta cinco bajas, en un partido decisivo por la Copa Libertadores
Sporting Cristal llegará disminuido al decisivo duelo ante Cerro Porteño en Asunción por la Copa Libertadores, aunque no todas son malas noticias para Zé Ricardo. De las cinco bajas que preocupan al comando técnico, hay un jugador que mantiene opciones de recuperarse y viajar con el plantel a Paraguay.
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El delantero brasileño Felipe Vizeu viene arrastrando una molestia lumbar y será exigido en las próximas horas para determinar si puede ser considerado en la convocatoria. Su posible presencia representaría un alivio para los rimenses en un partido clave para sus aspiraciones internacionales.
Quienes sí quedaron prácticamente descartados son Juan Cruz y Santiago González, ambos por desgarro. A ellos se suma Cristiano Da Silva, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Por su parte, Luis Iberico continúa recuperándose de una contractura muscular en el muslo y también es duda para el compromiso.
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Con este panorama, Zé Ricardo trabaja contrarreloj para rearmar su equipo. En La Florida saben que sumar en Paraguay será fundamental para seguir soñando con los octavos de final de la Copa Libertadores o, en el peor de los casos, asegurar un lugar en la Copa Sudamericana.
Sporting Cristal: ¿Cuándo juega por la Copa Libertadores?
Sporting Cristal juega este jueves 28 de mayo ante Cerro Porteño por la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores. La hora programada es a las 5.00 p. m. en Perú y 7.00 p. m. en Paraguay.
El cuadro que dirige el brasileño Zé Ricardo tiene opciones de avanzar a los octavos de final de la Copa si gana o, en el peor de los casos, meterse a la llave de repechaje de la Copa Sudamericana.
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