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Hernán Barcos reveló su futuro tras sonar en Sporting Cristal como fichaje: "Analizando..."

Hernán Barcos reveló su futuro en FC Cajamarca tras ser fuertemente relacionado a Sporting Cristal como su flamanete futbolista de cara al Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Hernán Barcos reveló su futuro tras sonar en Sporting Cristal como nuevo jugador
Hernán Barcos reveló su futuro tras sonar en Sporting Cristal como nuevo jugador | Composición: Líbero/ L1max
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Sporting Cristal busca mejorar su rendimiento de cara al Torneo Apertura de la Liga 1 2026 y, por eso, analiza reforzar su escuadra dirigida por Zé Ricardo con nuevos jugadores. En medio de ello, Hernán Barcos, quien suena en tienda rimense, reveló detalles sobre su futuro en FC Cajamarca.

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Hernán Barcos reveló su futuro tras sonar en Sporting Cristal como nuevo jugador

En conversación con L1MAX, Barcos fue consultado directamente sobre su futuro en FC Cajamarca, cuando está cerca de culminar el Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Video: L1MAX

El delantero argentino confirmó que actualmente espera el fin del primer campeonato de la temporada para conversar y analizar después si se queda o se va del club cajamarquino.

"Estamos en las mismas, todos en las mismas. Estoy cómodo la verdad pero pasan tantas cosas que a veces uno se cansa, se desgasta, estamos viendo, analizando, enfocados en terminar el Apertura y después veremos", reveló.

Hernán Barcos suena en Sporting Cristal como próximo fichaje

Es importante mencionar que Hernán Barcos está siendo relacionado con Sporting Cristal, ya que al club bajopontino le hace falta un delantero goleador y él actualmente es considerado el goleador de la Liga 1.

Por eso, según distintos medios, la directiva de Cristal sí desea empezar las negociaciones con el delantero de 42 años para que pueda convertirse en su nuevo futbolista de cara al Torneo Clausura y, con ello, pelear el título nacional peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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