¿Peligra el Mundial 2026? Lionel Messi salió lesionado a 3 semanas del inicio del torneo

La tranquilidad del Inter Miami se quebró por completo cuando Lionel Messi abandonó el campo con molestias físicas en el último encuentro antes del parón por la Copa del Mundo 2026. La escena del argentino activó de inmediato las alarmas tanto en Estados Unidos como en la selección de Argentina.

¿Peligra el Mundial 2026? Lionel Messi salió lesionado del Inter Miami

El momento se produjo en el minuto 73 del encuentro, cuando el delantero notó un intenso dolor en la parte trasera de la pierna izquierda. Después de llevarse la mano a la zona afectada, el capitán solicitó de inmediato el cambio y generó preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

Video: Apple TV

Ante esta situación, Guillermo Hoyos optó por mandar al terreno de juego al juvenil Mateo Silvetti en lugar de la figura argentina. Al retirarse con paso lento, Messi dejó ver muestras de incomodidad que quedaron registradas por todas las cámaras instaladas en el estadio.

Aunque arrastraba una molestia muscular, el rosarino fue una pieza clave en la ofensiva durante el partido. Antes de abandonar el campo, intervino en una de las acciones más destacadas del encuentro al servir con precisión a Germán Berterame en uno de los goles del equipo.

¿Lionel Messi se perderá el Mundial 2026 por lesión?

Tras abandonar el terreno de juego, el campeón del mundo se encaminó de inmediato a los vestuarios acompañado por el equipo médico del Inter Miami. Por el momento, el club no ha ofrecido información oficial sobre la magnitud de la lesión, lo que incrementa la incertidumbre acerca del estado físico del jugador.

La cercanía del Mundial inquieta de manera especial a la Selección Argentina, que debutará ante Argelia el próximo 16 de junio. A menos de un mes para el comienzo del torneo, en todo el país confían en que Messi consiga recuperarse a tiempo para volver a encabezar al equipo de Lionel Scaloni.