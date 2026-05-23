Pumas UNAM vs Cruz Azul EN VIVO por Liga MX: hora, canal, pronósticos y alineaciones para la final

¡Se cierra una nueva temporada en el Torneo Clausura de la Liga MX! Pumas UNAM recibe en Ciudad Universitaria a Cruz Azul para un compromiso lleno de emociones que ningún fanático del fútbol querrá perderse. Ambos elencos llegan a este segundo partido con las mismas posibilidades, luego del empate sin goles registrado en la ida.

¿Cuándo juega Pumas UNAM vs Cruz Azul?

El partido entre Pumas UNAM y Cruz Azul está programado para este domingo 24 de mayo, en el Estadio Olímpico Universitario.

Así se ve el Estadio Olímpico Universitario.

¿A qué hora juega Pumas UNAM vs Cruz Azul?

El compromiso comenzará a las 8.00 p. m. en Perú. Si te encuentras fuera del país, aquí te dejamos los horarios para otras naciones del continente.

¿Dónde ver el partido de Pumas UNAM vs Cruz Azul?

En México, el partido será transmitido por Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX México.

Posible alineación de Pumas UNAM

Pumas saldría a la cancha con una formación 3-5-2, con la que buscaría superioridad en el mediocampo ante Cruz Azul.

Keylor Navas, Rubén Duarte, Nathan Silva, Rodrigo López, Uriel Antuna, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite, Jordan Carrillo, Álvaro Angulo, Robert Morales, Juninho

Posible alineación de Cruz Azul

Por su parte, Cruz Azul saldría al terreno de juego con un 5-4-1, un esquema bastante defensivo con el que buscaría atacar por las bandas gracias a sus laterales.

Kevin Mier, Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Amaury García, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi, Christian Ebere

Principales cuotas para el Pumas Unam vs Cruz Azul