¡Mucha atención! Este jueves 11 de junio, un juez nombrado por el expresidente Barack Obama expresó su total desacuerdo con la actual administración de Donald Trump al emitir una orden que busca forzar al gobierno a reanudar el procesamiento de solicitudes de residencia permanente (Green Card) y permisos de trabajo para inmigrantes procedentes de 39 países que se vieron perjudicados por la prohibición de viajes establecida por el presidente Trump. Aquí, las últimas novedades.

Alerta, inmigrantes y solicitantes de Green Card: esto se sabe sobre la nueva orden judicial tras una semana sin acción

El juez de distrito estadounidense John J. McConnell Jr. emitió una orden una semana después de un fallo que anuló la suspensión del procesamiento de diversas solicitudes por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). La medida había sido objeto de críticas de los demandantes, quienes afirmaron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había ignorado sus peticiones.

Atención, inmigrantes y solicitantes de Green Card: esto se sabe sobre la nueva orden judicial tras una semana sin acción.

Al respecto, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, como el Instituto Internacional Dorcas de Rhode Island y African Communities Together, señalaron que el gobierno continuó aplicando políticas derogadas desde el 5 de junio. En un documento presentado de manera urgente, se destacó que a muchos inmigrantes se les seguía negando el acceso a tarjetas de residencia, ciudadanía y permisos de trabajo.

McConnell también se refirió a la urgencia de la situación y señaló: "Esta vez no hay excusa; el Gobierno tiene la obligación de cumplir inmediatamente con esta Orden". Además, otorgó al USCIS un plazo de 24 horas para demostrar su cumplimiento. En respuesta, el gobierno de Trump presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos este viernes 12 de junio.

¿Qué más se sabe sobre esta nueva orden judicial?

La reciente orden del tribunal expone una ampliación de la resolución adoptada la semana pasada, en la que se anularon cuatro políticas que permitían al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) suspender o examinar de manera exhaustiva las solicitudes procedentes de ciertos países.

Entre estas políticas se encontraban una de "retención de beneficios", una amplia retención relacionada con el asilo, una política de "revisión" y un marco que consideraba factores de riesgo específicos de cada nación. Estas medidas habían sido empleadas para demorar o impedir el acceso a diversos beneficios migratorios, incluido el procesamiento de la Green Card, y estaban estrechamente asociadas con la prohibición de viajar que limitaba la entrada de inmigrantes de 39 países, en su mayoría de África, Asia y Sudamérica.

¿Qué sucederá luego?

La reciente suspensión impuesta por USCIS ha generado incertidumbre entre miles de inmigrantes que aguardan resoluciones sobre sus trámites. La apelación de la agencia sugiere que otro tribunal podría asumir el control del caso, lo que añade complejidad a la situación.

Un portavoz de Project Unpause expresó su preocupación al afirmar que "si el USCIS no cumple con las órdenes judiciales, nadie sabe qué implicaciones tendrá esto para el futuro del país".