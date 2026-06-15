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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: fuerte aspirante a gobernador de Florida SE OPONE A LEGALIZARLOS y apoya las deportaciones
Byron Donalds, republicano y candidato a gobernador de Florida, rechaza la amnistía migratoria y apoya control fronterizo estricto y deportaciones en EE. UU.
El congresista republicano Byron Donalds, actual aspirante a la gobernación de Florida y con el respaldo público del presidente Donald Trump, adoptó una postura firme sobre la inmigración en Estados Unidos durante una entrevista con Ilia Calderón para el programa "Esta Semana" de N+ Univisión. En sus declaraciones, descartó cualquier posibilidad de amnistía para inmigrantes indocumentados y defendió la continuidad de las políticas de deportación como eje central de su visión migratoria para el país.
Byron Donalds se opone a la amnistía para indocumentados porque cree que incentiva la inmigración ilegal.
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Byron Donalds se opone a la legalización de inmigrantes indocumentados en EE. UU. y defiende las deportaciones
En diálogo con N+ Univisión, Byron Donalds fue consultado sobre la Dignity Act, una propuesta impulsada por los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, que plantea una posible vía de legalización para algunos inmigrantes con años de residencia y trabajo en el país. Sin embargo, expresó su desacuerdo con la iniciativa. "Porque no apoyo la amnistía. Nunca he apoyado la amnistía. Cuando abres la puerta a la amnistía, lo que termina pasando es que, en realidad, invitas a más inmigración ilegal a tu país", afirmó.
Aspirante a gobernador de Florida centra su plan político en las deportaciones
En el marco de su candidatura a gobernador de Florida, Donalds sostuvo que cualquier reforma migratoria en Estados Unidos debe comenzar por el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la aplicación estricta de deportaciones. "Mi plan es muy claro. Número uno, las fronteras deben estar aseguradas. El presidente Trump lo ha hecho. Número dos, tienes que deportar a los inmigrantes ilegales criminales. El presidente Trump lo está haciendo ahora mismo", declaró durante la entrevista.
De acuerdo con su planteamiento, solo después de esos pasos sería posible discutir eventuales cambios en el sistema de visas de trabajo y otros mecanismos de inmigración legal en Estados Unidos.
El congresista republicano también fue consultado sobre la falta de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la salud y la industria hotelera, actividades que históricamente dependen de trabajadores inmigrantes. Donalds atribuyó esta situación a las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden, al que responsabilizó por el aumento significativo de la migración irregular y el uso indebido del sistema de asilo.
En paralelo, defendió su apoyo a un paquete legislativo de US$70.000 millones destinado a reforzar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Patrulla Fronteriza, e insistió en que la seguridad fronteriza debe seguir siendo una prioridad en Estados Unidos.
Candidatura en Florida y el respaldo político de Donald Trump
Byron Donalds, nacido en Brooklyn y residente en Florida desde los 17 años, formalizó recientemente su candidatura a gobernador de Florida. En este camino político cuenta con el respaldo explícito de Donald Trump, aunque también ha expresado su interés en sumar el apoyo del actual gobernador Ron DeSantis.
"Me encantaría tener el apoyo del gobernador DeSantis. Ha sido excelente para nuestro estado. Obviamente, tengo el respaldo total del presidente Trump. Estoy muy agradecido por eso", señaló.
De resultar electo en noviembre de 2026, Donalds podría convertirse en el primer gobernador negro republicano en la historia de Florida y del Partido Republicano a nivel nacional, en un contexto político marcado por el debate sobre inmigrantes indocumentados, las deportaciones y el futuro migratorio de Estados Unidos.
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