ALERTA MÁXIMA, inmigrantes bajo custodia en EE. UU.: ICE RELAJA NORMAS de detención para "reducir la carga" de los CONTRATISTAS, ¿qué ocurriría ahora?

En Estados Unidos, nuevas disposiciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han encendido la alerta sobre la situación de los inmigrantes detenidos en centros de detención. Según un reporte de Associated Press, las normas de detención han sido flexibilizadas para facilitar la operación de contratistas privados, lo que podría impactar directamente en las condiciones de los inmigrantes indocumentados bajo custodia y en la gestión migratoria del país.

¿Qué ocurriría ahora que el ICE relaja normas de detención para "reducir la carga" de los contratistas?

Las nuevas reglas permiten que los contratistas que administran centros de detención del ICE en Estados Unidos reduzcan costos operativos y tengan mayor flexibilidad, bajo el argumento oficial de "reducir la carga sobre los operadores de detención". De acuerdo con información difundida por Associated Press, estos cambios también facilitan el uso de inteligencia artificial para traducir y comunicarse con los inmigrantes detenidos, especialmente en interacciones consideradas no críticas dentro de los centros de detención del ICE.

Expertos advierten que esta flexibilización podría afectar a unas 60.000 personas actualmente en centros de detención del ICE, al reducir los estándares de supervisión, asistencia lingüística y control médico en la detención migratoria. Además, se abre la puerta a que herramientas de inteligencia artificial sean utilizadas en conversaciones con inmigrantes indocumentados, incluyendo procesos de ingreso y gestión de quejas.

Revisiones en el ICE ocurren entre muertes récord y denuncias de abusos.

Detención del ICE en Estados Unidos: impacto en inmigrantes detenidos y derechos laborales

Otro punto crítico de la reforma es el cambio en el estatus del "trabajo voluntario" dentro de los centros de detención de inmigrantes. Las nuevas normas establecen que las personas detenidas por el ICE no son consideradas empleadas, lo que elimina la obligación de pagar salarios mínimos, incluso en programas donde antes se otorgaban compensaciones simbólicas de hasta 1 dólar diario.

Según el reporte de Associated Press, este ajuste fortalece la posición legal de los contratistas privados que operan centros de detención del ICE, como GEO Group y CoreCivic, en medio de demandas por presunto trabajo forzado. Paralelamente, especialistas en derechos humanos alertan que la combinación de menor supervisión, uso de inteligencia artificial y mayores límites operativos podría deteriorar aún más las condiciones de los inmigrantes bajo custodia en Estados Unidos.

Mientras tanto, el ICE sostiene que los cambios buscan modernizar la detención migratoria y alinearse con estándares operativos más flexibles, aunque las críticas apuntan a un posible debilitamiento de la protección de los inmigrantes detenidos en el sistema.