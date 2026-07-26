Una monja que fue arrestada por las autoridades migratorias el mes pasado en Texas Estados Unidos compartió recientemente su experiencia, recordando cómo sintió un sudor frío al ser abordada por dos hombres armados mientras se dirigía a la misa dominical. Vestida con su hábito y sumida en sus pensamientos sobre las lecturas bíblicas del día, solo llevaba consigo su rosario y su teléfono celular. ¿Qué dijo sobre aquella situación?

EE. UU.: monja rompe su silencio tras su detención por parte del ICE mientras iba a misa

La hermana Leticia Ugboaja compartió el 23 de julio su experiencia tras ser arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el 28 de junio, durante una conferencia de prensa en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en McAllen. En su primera aparición pública desde el incidente, señaló lo siguiente: "Sinceramente, en ese momento no entendía lo que estaba pasando, lo que me estaba sucediendo".

Por su parte, su abogado destacó que Ugboaja ha recibido protección contra la deportación a Nigeria, donde podría enfrentar torturas. A pesar de su arresto, Ugboaja fue liberada horas después, gracias a la atención generada por publicaciones en redes sociales de funcionarios de la parroquia y la intervención de miembros del Congreso. La política migratoria de Trump, centrada en deportaciones masivas, ha sido criticada por sus tácticas agresivas.

Con una cita programada con el ICE para el 28 de julio, Ugboaja manifestó su deseo de alzar la voz en apoyo a otros en situaciones similares. "Hay muchas otras personas en la misma situación, que han cumplido con todas las normas y aún viven en la incertidumbre", manifestó. Aunque agradecida por el apoyo recibido, señaló que no se quedará callada sobre su experiencia ni sobre la de quienes continúan enfrentando desafíos similares.

¿Qué ha dicho su abogado sobre este caso?

Bajo este contexto Carlos M. García, abogado de Ugboaja, ofreció detalles sobre el caso de inmigración de su clienta durante una conferencia de prensa. En 2019, un juez de inmigración rechazó su solicitud de asilo, aunque le concedió protección contra la deportación a Nigeria, argumentando que existe un alto riesgo de tortura en su país de origen. García destacó que Ugboaja, quien ejerce como enfermera, ha cumplido con todos los requisitos necesarios y posee un permiso de trabajo en Estados Unidos.

El abogado también recalcó que, tras la detención de Ugboaja por parte del ICE en junio, las autoridades no proporcionaron muchas explicaciones sobre las razones de su arresto. Asimismo, reveló que el país americano tenía planes de deportarla a una tercera nación.