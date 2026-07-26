Un ciudadano de Kenia, quien tuvo una breve participación con los Indianapolis Colts en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), fue deportado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago. Esta acción se realizó tras una orden previa que le exigía abandonar el territorio estadounidense. ¿Cuál es su actual situación y qué más se sabe al respecto?

Atención, ciudadanos e inmigrantes: exjugador de la Liga NFL, Daniel Adongo, fue deportado por ICE

Daniel Ogama Adongo, de 37 años, excedió el tiempo permitido por su visa en 2016. Esto, tras finalizar su carrera en la NFL en 2015. Según informes de la agencia, FOX59 y otros medios, un juez de inmigración del Departamento de Justicia dictó su expulsión el 23 de marzo, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo deportó el 20 de junio.

Cabe resaltar que, a lo largo de los últimos nueve años, Adongo fue detenido en varias ocasiones en Indiana por delitos que abarcan desde intimidación grave hasta agresión y alteración del orden público. En 2020, fue declarado culpable de daños a la propiedad y recibió una sentencia de 364 días de cárcel, según indicaron fiscales federales.

El exjugador de rugby, que se trasladó al fútbol americano, fue despedido por los Colts en 2015 tras participar en cinco partidos, principalmente en equipos especiales. Su salida del equipo ocurrió luego que la policía respondiera a un llamado en una vivienda en las afueras de Indianápolis, donde residía con una mujer que había enviado un mensaje de texto a una amiga solicitando ayuda. Al llegar, la mujer indicó que no requería asistencia médica y no pudo explicar el motivo de su mensaje, según el informe policial.

Los cargos penales más recientes de Adongo se enmarcan en la Ley Laken Riley, que establece la detención sin fianza de inmigrantes que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos por ciertos delitos. Esta legislación fue impulsada tras el asesinato de Laken Riley a manos de un inmigrante que había sido multado previamente por hurto en el campus de la Universidad de Georgia en Athens. La ley fue promulgada por Trump poco después de asumir el cargo en 2025.

¿Cuántas personas fueron deportadas en lo que va de este 2026?

Bajo este contexto, funcionarios de la administración Trump revelaron que durante el año fiscal 2026 se han deportado más de 356.000 personas, mientras que las detenciones realizadas por el ICE han experimentado un notable incremento desde el mes de mayo.

Douglas Thompson, subdirector de la oficina de campo de ICE en Chicago, afirmó en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional que "este individuo peligroso representaba claramente una amenaza para la comunidad, que ahora está más segura tras su deportación". Además, enfatizó que quienes violan la ley de inmigración deben asumir la responsabilidad de sus acciones, incluyendo a los exdeportistas profesionales.