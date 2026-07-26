ESTO OCURRIÓ en el Walmart de Valley View: bomberos respondieron a un INCENDIO en la madrugada

Un incendio registrado durante la madrugada del sábado, detrás del Walmart de Valley View, movilizó a los equipos de emergencia de Roanoke, Virginia. Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas antes de que estas alcanzaran las instalaciones cercanas. El incidente no dejó personas heridas y permanece bajo investigación, según informaron las autoridades.

Bomberos controlan incendio registrado detrás del Walmart de Valley View, Estados Unidos

El Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Roanoke informó que sus unidades llegaron al lugar tras recibir una alerta por un incendio en la parte posterior del Walmart de Valley View. Al ingresar a la zona, los equipos encontraron varios fardos de material reciclable envueltos en llamas.

De acuerdo con información difundida por WSLS 10, "los bomberos respondieron y extinguieron un incendio detrás del Walmart de Valley View durante la madrugada del sábado". La emergencia fue atendida rápidamente y las llamas quedaron completamente apagadas poco después de las 3:10 a. m.

Las autoridades indicaron que el fuego no alcanzó los edificios cercanos ni provocó daños estructurales. Tampoco se reportaron heridos entre empleados, clientes o miembros de los equipos de emergencia que participaron en la respuesta.

Investigan las causas del incendio registrado en Valley View

Tras controlar la emergencia, los funcionarios iniciaron las investigaciones para determinar el origen del incendio ocurrido en la zona posterior del establecimiento. Hasta el momento, las autoridades no revelaron las posibles causas del fuego.

El caso continúa bajo la atención de las autoridades locales, mientras avanzan las evaluaciones para determinar el origen de las llamas en el área de almacenamiento de material reciclable del Walmart de Valley View. Este incidente se suma a otros reportes de emergencias atendidas en tiendas Walmart de Estados Unidos; sin embargo, en esta ocasión, la rápida intervención de los bomberos permitió evitar mayores consecuencias para la comunidad.