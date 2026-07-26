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ICE BAJO OBSERVACIÓN: la agencia "revisa" los protocolos de RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN tras las muertes de inmigrantes en Texas y Maine
La revisión interna del ICE surge para esclarecer las muertes de inmigrantes en Texas y Maine, y fortalecer la capacitación y los procedimientos de la agencia.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) abrió una revisión de sus procesos internos de reclutamiento, selección y capacitación tras la muerte de dos inmigrantes durante operativos migratorios en Texas y Maine. La medida fue confirmada por Tom Homan, conocido como el zar de la frontera, quien indicó que la agencia federal analiza posibles ajustes en sus protocolos ante los recientes cuestionamientos sobre la actuación de sus agentes.
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ICE "revisa" sus protocolos de reclutamiento tras muertes de inmigrantes en EE. UU.
De acuerdo con información de la Agencia EFE, Homan confirmó en una entrevista con CNN que el ICE mantiene bajo evaluación sus procedimientos después de que se conociera el historial señalado por las exesposas del agente que disparó contra un inmigrante colombiano en Maine el pasado 13 de julio.
"El ICE tiene cerca de 30.000 empleados. Todos pasan por un proceso de verificación de antecedentes. Este es un caso raro. Pero, insisto, el asunto está en revisión. Hay varios aspectos bajo revisión. El entrenamiento también está en revisión", afirmó Homan, según recogió la Agencia EFE.
La revisión ocurre después de dos muertes registradas durante operativos migratorios en Estados Unidos. El mexicano Lorenzo Salgado Araujo falleció el 7 de julio en Texas tras recibir disparos de agentes migratorios, mientras que el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero murió el 13 de julio en Maine en circunstancias similares. Además, el mexicano Juan Jairo Coronilla Durán perdió la vida el 14 de julio en Florida luego de ser atropellado por un camión mientras presuntamente intentaba escapar de un operativo del ICE.
Aunque reconoció que la capacitación y otros aspectos de la agencia están siendo analizados, Homan rechazó afirmar que los procedimientos actuales hayan presentado fallas. "Yo no diría, ahora que estamos evaluando algún entrenamiento adicional, que se cometieron errores. Ya veremos. Todo se está revisando. Ya veremos cómo quedan las cosas", señaló, según la Agencia EFE.
Inmigrantes en Estados Unidos exigen mayor control sobre agentes del ICE
Las recientes muertes aumentaron las críticas de organizaciones civiles y representantes del Partido Demócrata, quienes volvieron a solicitar que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria durante sus operativos. Homan recordó que apoya el uso de estos dispositivos, una medida que ya había generado debate tras anteriores acciones migratorias en Estados Unidos. Las organizaciones defensoras de los inmigrantes en Estados Unidos consideran que las cámaras podrían ayudar a transparentar las intervenciones y determinar con mayor precisión lo ocurrido durante los operativos.
Los hechos se producen en un contexto de aumento de las detenciones migratorias en Estados Unidos. Según datos citados por la Agencia EFE, las autoridades migratorias, incluidos el ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), realizaron más de 43.000 arrestos en junio, la cifra más alta desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.
Mientras continúa la revisión interna, el ICE enfrenta presión para fortalecer sus procesos de contratación y capacitación de agentes, en medio del debate sobre la seguridad de los operativos y el trato hacia los inmigrantes en Estados Unidos.
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