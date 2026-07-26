La policía de Carolina del Norte en Estados Unidos, ha hecho un llamado a la ciudadanía para colaborar en la identificación de un individuo que presuntamente provocó un incendio intencionado en una tienda Dollar Tree, localizada en Gastonia. Este acto delictivo ha generado pérdidas valorizadas en un millón de dólares. Las autoridades locales han instado a quienes tengan información relevante a comunicarse con ellos para ayudar en la investigación. ¿De cuánto será la recompensa?

Ofrecen recompensa para hallar a sujeto involucrado en incendio que ocasionó daños millonarios en Dollar Tree

Recientemente, el Departamento de Policía de Gastonia, del país americano, ha difundido imágenes de un sospechoso que, según las autoridades, ingresó a la tienda Dollar Tree ubicada en South York Road el 5 de julio y provocó un incendio de manera intencionada. Según los informes de WYFF4 y otros portales internacionales, este siniestro obligó al cierre temporal de un tramo de la carretera US 321, mientras los bomberos se esforzaban por controlar las llamas.

Ofrecen recompensa para hallar a sujeto involucrado en incendio que ocasionó daños millonarios en Dollar Tree.

Aunque en los informes de las autoridades y la prensa no se registraron heridos, los daños fueron significativos, lo que resultó en la destrucción total del edificio y pérdidas estimadas en un millón de dólares. Hasta el momento, se ha anunciado una recompensa en efectivo para quienes proporcionen información que ayude a identificar y capturar al responsable.

Asimismo, los efectivos han solicitado a cualquier persona que reconozca al individuo o que tenga datos sobre el incidente que se comunique con el Departamento de Policía de Gastonia al 704-866-6702, preguntando por el detective J. Beaver, o que envíe un aviso anónimo a Crime Stoppers del condado de Gaston.

¿Dollar Tree es muy popular en Estados Unidos?

Dollar Tree se ha consolidado como una de las cadenas de tiendas de descuento más reconocidas y exitosas en Estados Unidos. Con más de 16.000 sucursales distribuidas por todo el país, atrae a un gran número de clientes gracias a sus precios fijos, que en su mayoría son de US$1,25, lo que permite a los consumidores adquirir artículos esenciales a bajo costo.

Entre las razones que explican su popularidad se encuentran el ahorro diario que ofrece, permitiendo a las familias comprar productos básicos sin gastar mucho dinero. Además, la amplia variedad de productos disponibles, que abarca desde artículos de limpieza y útiles escolares hasta decoraciones para fiestas, contribuye a su atractivo. Su extensa cobertura en la mayoría de los estados también facilita el acceso a millones de hogares, consolidando su posición en el mercado.