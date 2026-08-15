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Piero Quispe dio rotundo comentario sobre Christian Cueva tras su regreso a Universitario: " Es..."

Piero Quispe volvió a Universitario de Deportes y tras su regreso no se guardó nada para dar un rotundo comentario sobre Christian Cueva quien habló de él como su sucesor en la selección peruana.

Luis Blancas
Piero Quispe dio fuerte comentario sobre Christian Cueva tras su regreso a Universitario de Deportes
Piero Quispe dio fuerte comentario sobre Christian Cueva tras su regreso a Universitario de Deportes | Composición: Líbero/ Liga 1
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Piero Quispe volvió a Universitario de Deportes para el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 luego de su paso por México y Australia y tras su regreso fue consultado sobre Christian Cueva, quien en alguna oportunidad calificó al volante del club crema como su sucesor en la selección peruana.

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Piero Quispe dio fuerte comentario sobre Christian Cueva tras su regreso a Universitario de Deportes

Desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Quispe fue abordado por distintos periodistas que le preguntaron sobre su regreso a Universitario y qué opinión le merece el comentario de Cueva en donde lo colocó como una de las mayores promesas del fútbol peruano.

Para el volante de 25 años, volver al club crema se da por la convicción de que tenía por aportar al club que ama de cara al título nacional del 2026 y que lo puede volver tetracampeón del fútbol peruano.

Video: Jax Latin Media

Asimismo, Piero Quispe mencionó que Christian Cueva es un excelente futbolista, por lo que es uno de sus jugadores a seguir en su carrera. Además, dejó en claro que lo estima demasiado y quiere que le siga yendo bien.

"Estoy agradecido con Cueva siempre. Siempre lo dije, para mí él es mi referente. Sabe que lo quiero mucho y espero que le vaya bien", mencionó.

Piero Quispe debutaría con Universitario ante FC Cajamarca

Piero Quispe cuenta con una gran posibilidad de integrar la nómina oficial de futbolistas convocados para el encuentro frente a FC Cajamarca, correspondiente a la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en el Estadio de San Ramón.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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