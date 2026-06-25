Una madre de familia denunció que su hija fue interceptada, sufrió tocamientos indebidos y fue seguida el lunes por la mañana en un Dollar Tree de Hilltown, en Estados Unidos. La situación ha generado alerta entre los vecinos, quienes exigen mayor seguridad en la zona. La residente compartió su experiencia para alertar a otros padres sobre el incidente y la necesidad de estar atentos a la seguridad de los menores. ¿Qué han dicho las autoridades?

Dollar Tree: reportan incidente y autoridades exponen lo que realmente pasó

North Penn Now confirmó que, recientemente, la Policía de Hilltown investiga un incidente reportado el lunes 22 de junio por la mañana en la tienda Dollar Tree, donde un residente denunció que un hombre se acercó a su hija, la tocó de manera inapropiada y la siguió dentro y fuera del local en EE. UU.

Dollar Tree: reportan incidente y autoridades exponen lo que realmente pasó.

Al respecto, el jefe de Policía, Christopher Engelhart, señaló que el caso está siendo analizado, aunque no ofreció más detalles por el momento. En tanto, en una publicación difundida en varios grupos de Facebook, un usuario identificado como David Thomas relató que el suceso tuvo lugar entre las 11.00 y las 11.30 de la mañana.

Según su relato, el sospechoso cambió de carril de manera intencional para acercarse a la joven, a quien hizo comentarios inapropiados, y la tocó en el sostén y la espalda. Luego, la siguió hasta el estacionamiento, donde intentó ingresar a su auto en varias ocasiones antes de que ella pudiera escapar.

El denunciante también mencionó que el hombre dijo frases agresivas y de índole sexual. El sospechoso fue descrito como un hombre que conducía una camioneta pickup azul antigua.

¿Ya se conoce quién es el sospechoso?

Bajo este contexto, hasta el cierre de la nota, la Policía de Hilltown no había hecho pública información sobre sospechosos ni había formulado cargos. La indagación sigue su curso.

Asimismo, tampoco se conoce información adicional sobre la persona que atacó a la menor.