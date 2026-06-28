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ALERTA MÁXIMA en Estados Unidos: gobierno de Trump EJECUTA con inyección letal a veterano que acabó con la vida de su esposa
Estados Unidos llevó a cabo la ejecución de un hombre condenado por el asesinato de su esposa en Florida. ¿Qué se sabe sobre este caso?
Dusty Ray Spencer, exmiembro del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, fue ejecutado recientemente mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida. ¿A qué se debe esta decisión del gobierno? Aquí, todo sobre su caso y el impacto en el país americano.
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Estados Unidos ejecuta con inyección letal a veterano que acabó con la vida de su esposa
Univisión y otros portales internacionales señalaron que las autoridades de Florida, en Estados Unidos, optaron por llevar a cabo la ejecución de Dusty Ray Spencer, un hombre condenado a muerte por el asesinato de su esposa, con lo que se convirtió en la novena aplicación de la pena capital en el estado en lo que va del año.
Estados Unidos ejecuta con inyección letal a veterano que acabó con la vida de su esposa.
Este hecho se produce tras un récord histórico de 19 ejecuciones en 2025. Spencer, un exmarine de 74 años, recibió la inyección letal el jueves 25 de junio del 2026 en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, tal como se consignó en la orden de ejecución firmada en mayo por el gobernador Ron DeSantis.
El condenado fue hallado culpable del homicidio de su esposa, Karen Spencer, en el condado de Orange, en el centro de Florida. Según los fiscales, el ataque se cometió con un ladrillo y un cuchillo, después de que Spencer amenazó con acabar con la vida de su pareja. El crimen fue presenciado por el hijo de 17 años de la víctima, quien intentó sin éxito detener la agresión de su padrastro.
¿Qué dijo la defensa del ejecutado?
En pleno juicio, los defensores de Spencer aseguraron que el caso correspondía a un crimen pasional, en contraste con la acusación, que sostuvo que el asesinato fue planificado con antelación.
El homicidio ocurrió poco después de que el hombre obtuvo su libertad bajo fianza tras un incidente anterior vinculado a su esposa.
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