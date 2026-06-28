CUIDADO en los pasillos de Walmart: un hombre sembró INQUIETUD en el supermercado por un motivo perturbador

Un caso ocurrido en Estados Unidos, en una tienda de Walmart, generó alarma tras la detención de un joven acusado de grabar en secreto a clientes dentro de un establecimiento en North Charleston. El incidente, inicialmente reportado por trabajadoras y compradores, escaló rápidamente hasta destapar una investigación mucho más grave que involucra material de explotación sexual infantil, según informaron autoridades locales citadas por WCBD-TV.

Un hombre de Carolina del Sur fue acusado de grabar en secreto a clientes de Walmart

De acuerdo con el reporte policial, todo comenzó en el Walmart de Rivers Avenue, donde una guardia de seguridad que se encontraba fuera de servicio alertó a un agente de que un hombre la había estado grabando sin su consentimiento mientras realizaba compras. Otra clienta también afirmó haber sido víctima del mismo comportamiento dentro del establecimiento.

Cuando los oficiales contactaron al sospechoso, este aseguró que solo estaba comprando y que era señalado injustamente por su apariencia. Sin embargo, el caso no se limitó a esa tienda, ya que también surgieron reportes previos de conductas similares en un Dollar Tree cercano, lo que elevó la preocupación de las autoridades en Estados Unidos.

El sospechoso fue identificado como Salvador Aguirre Hernández, residente de North Charleston.

Arresto de Salvador Aguirre Hernández y hallazgos que agravaron el caso

Tras revisar el teléfono del sospechoso con su consentimiento, los investigadores encontraron videos que lo vinculaban con la grabación no autorizada de clientes dentro del supermercado, incluyendo a la mujer denunciante y a su hijo. Posteriormente, el dispositivo fue incautado y analizado mediante una orden judicial.

El examen forense reveló un hallazgo aún más grave: aproximadamente 56 videos con material de abuso sexual infantil, lo que llevó a la emisión de órdenes de arresto. El sospechoso, identificado como Salvador Aguirre Hernández, de 22 años, fue detenido mientras se encontraba en una tienda Target en la que trabajaba.

Las autoridades lo imputaron por explotación sexual de un menor en segundo grado y fue ingresado en el Centro de Detención Al Cannon. La investigación continúa abierta. "Esta es una investigación en curso", informó WCBD-TV, medio que dio a conocer los detalles del caso y la evolución de las pesquisas policiales.