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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Fort Worth: un VIOLENTO EPISODIO en el estacionamiento terminó con el traslado de una persona al hospital de emergencia
El hecho ocurrió en el estacionamiento de un Walmart en Fort Worth y dejó a una persona gravemente herida, mientras la policía investiga las causas del ataque.
Un nuevo hecho de violencia sacudió a Estados Unidos en una tienda Walmart, luego de que una persona fuera hospitalizada tras un apuñalamiento registrado en el estacionamiento de un establecimiento de la cadena en Fort Worth, Texas. El incidente ocurrió la tarde del sábado y activó una rápida respuesta de la policía local, que ya detuvo a un sospechoso, mientras continúa la investigación. Hasta el momento, no se han revelado las identidades ni el posible motivo detrás del ataque.
La policía de Fort Worth llegó al lugar alrededor de la 1:30 p. m. y detuvo rápidamente a un sospechoso.
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Un apuñalamiento en el estacionamiento de un Walmart en Fort Worth deja a una persona hospitalizada
De acuerdo con la información preliminar, el hecho se registró alrededor de la 1:30 de la tarde en el estacionamiento del Walmart Supercenter ubicado en Clifford Street, en la zona oeste de la ciudad de Fort Worth. Elementos de la policía encontraron a una persona con heridas de arma blanca, quien fue trasladada de urgencia a un hospital cercano. Su estado de salud aún no ha sido confirmado, según informaron las autoridades.
El caso generó atención en medios locales y vuelve a poner bajo la lupa la seguridad en espacios comerciales de alto tráfico como los Walmart en Estados Unidos, donde este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, generan alarma entre clientes y trabajadores.
Investigación en curso tras el ataque en un Walmart de Fort Worth, Texas
Las autoridades de Fort Worth confirmaron la detención de un sospechoso poco después del ataque ocurrido en el estacionamiento del Walmart de Fort Worth. Sin embargo, la policía no ha ofrecido detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre la relación entre ellos. En su cobertura, FOX 4 Dallas-Fort Worth informó de manera textual: "Una persona fue hospitalizada tras un apuñalamiento en el estacionamiento de un Walmart en Fort Worth". El medio también señaló que la investigación sigue abierta y que, por ahora, no se estableció el motivo del ataque.
Mientras avanza el caso, el hecho vuelve a colocar en agenda la discusión sobre la seguridad en zonas comerciales de Estados Unidos, especialmente en tiendas Walmart, particularmente en horarios de alta afluencia.
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