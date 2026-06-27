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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Clinton: reportan preocupante AMENAZA de bomba en establecimiento; ¿se confirmó heridos?
Una amenaza de bomba fue reportada en un establecimiento de Walmart, ubicado en Clinton, EE. UU., lo que generó una rápida respuesta de las autoridades locales.
La policía estadounidense realiza una exhaustiva investigación luego de recibir una amenaza de bomba en el Walmart de Clinton. Según los informes, las autoridades han activado protocolos de seguridad para proteger a los clientes y empleados del establecimiento mientras determinan la veracidad de la alerta. ¿Qué pasó?
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Walmart de Clinton: reportan amenaza de bomba en establecimiento; ¿se confirmaron heridos?
WAPT 16 ABC y otros medios internacionales señalaron que, recientemente, la policía de Clinton, Misisipi se encuentra en plena investigación del caso tras recibir una amenaza de bomba en el Walmart local.
Walmart de Clinton: reportan amenaza de bomba en establecimiento; ¿se confirmó heridos?
Marlee Price-Cook, directora de comunicaciones de la ciudad, fue la encargada de confirmar el suceso poco después de las 4.30 p. m. del viernes 26 de junio de 2026.
Hasta el momento, las autoridades trabajan para esclarecer la situación y se espera que proporcionen más detalles en las próximas horas. No obstante, ningún testigo o empleado ha brindado información sobre este presunto incidente.
¿Por qué suceden amenazas de bomba en Walmart?
Las amenazas de bomba en las tiendas Walmart suelen producirse por diversas razones, entre ellas bromas telefónicas, intentos de extorsión, represalias contra la compañía o el objetivo de generar caos público y desviar la atención de actividades delictivas.
Estas situaciones no solo afectan la operación de los establecimientos, sino que también generan preocupación entre los clientes y el personal.
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