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INDIGNANTE ESCENA frente a un Walmart: una publicación en Facebook llevó a la policía a efectuar un ARRESTO
Una denuncia viral en redes sociales derivó en la detención de un hombre en Estados Unidos frente a un Walmart por presunta crueldad animal.
Un hecho ocurrido en Estados Unidos, específicamente en Georgia, generó indignación luego de que una publicación en redes sociales derivara en la intervención de las autoridades y un posterior arresto. La situación se originó tras la difusión de imágenes en Facebook que mostraban a varios perros de gran tamaño encerrados en jaulas pequeñas ubicadas en la vía pública, frente a un establecimiento de Walmart en Estados Unidos. La denuncia ciudadana masiva llevó a una rápida respuesta policial en la zona de Dalton.
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Publicación en Facebook con perros confinados en jaulas pequeñas frente a un Walmart derivó en un arresto
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Whitfield, el caso se activó luego de recibir cientos de reportes sobre una publicación en Facebook compartida en la página "What’s Going on Dalton". En la publicación se ofrecían tres perros "gratis", mientras aparecían en condiciones de confinamiento dentro de pequeñas jaulas sobre la acera, junto a un cartel con el mensaje "¡PERROS GRATIS!".
Nickalous Payton fue detenido y acusado de tres cargos de crueldad animal en primer grado.
La reacción de los usuarios fue inmediata: comenzaron a etiquetar a las autoridades y a compartir la publicación de forma masiva, lo que llevó a agentes del sheriff y de la policía de Dalton a desplazarse hasta un Walmart cercano para verificar la situación.
Arresto en Georgia por presunta crueldad animal
Tras la inspección en el lugar, las autoridades procedieron al arresto de Nickalous Payton, residente de Dalton, quien fue acusado de tres cargos de crueldad animal en primer grado. Los perros fueron confiscados por control animal y trasladados al refugio del condado de Whitfield.
En su cobertura del caso, Gray Media señaló textualmente: "la investigación llevó a un arresto y a la intervención por presunta crueldad animal". El episodio ha generado debate en Estados Unidos sobre el uso de redes sociales para denunciar posibles casos de maltrato y la respuesta inmediata de las autoridades frente a publicaciones virales cerca de espacios como Walmart EE. UU.
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