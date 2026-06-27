IMPORTANTE NOTICIA para la protección de inmigrantes legales e indocumentados: la ONU exige a EE. UU. INVESTIGAR las muertes bajo custodia del ICE

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, encendió las alertas por el aumento de muertes en centros de detención migratoria en Estados Unidos y pidió investigaciones urgentes, independientes y transparentes en cada caso. El llamado surgió en medio de un crecimiento sostenido de la población bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como de denuncias sobre condiciones inadecuadas que afectan tanto a inmigrantes en situación regular como a personas en situación migratoria irregular.

Se incrementa el número de muertes bajo custodia del ICE durante la administración Trump.

La ONU exige investigar las muertes de inmigrantes bajo custodia del ICE en Estados Unidos

Según cifras oficiales del propio gobierno de Estados Unidos, en los primeros seis meses de 2026 se registraron 19 fallecimientos en instalaciones del ICE. La tendencia preocupa a la Organización de las Naciones Unidas, que recuerda que en 2025 se contabilizaron 33 muertes y en 2024, un total de 11 casos. Para el organismo internacional, el incremento sostenido refleja una situación que requiere atención inmediata dentro del sistema de detención migratoria.

En este contexto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos subrayó la necesidad de esclarecer cada caso sin demora. En una declaración directa, el organismo enfatizó que "cada una de las muertes debe ser investigada de forma rápida, independiente e imparcial", al advertir que la falta de información sobre las circunstancias limita la rendición de cuentas y el acceso a la justicia para las familias afectadas.

La ONU expresa preocupación por condiciones en centros del ICE para inmigrantes indocumentados

La ONU también expresó preocupación por el crecimiento de la población detenida en Estados Unidos, donde actualmente más de 60,000 personas permanecen bajo custodia del ICE, frente a las cerca de 40,000 registradas a inicios de 2025. Además, se han anunciado planes para ampliar la capacidad de detención hasta 90,000 personas antes de que finalice 2026.

El organismo internacional advirtió que este aumento ocurre en paralelo a denuncias sobre condiciones dentro de los centros de detención, que incluyen atención médica insuficiente, problemas de alimentación, hacinamiento, brotes de enfermedades y reportes de uso de la fuerza. También señaló que cinco de las muertes registradas este año fueron clasificadas como suicidios, lo que profundiza la preocupación sobre la salud mental de los detenidos.

La situación se agrava, según la Organización de las Naciones Unidas, por la incertidumbre que enfrentan los inmigrantes en Estados Unidos, especialmente cuando son trasladados entre centros sin notificación a sus familias, lo que dificulta conocer su paradero y estado legal.

El Alto Comisionado Volker Türk también expresó inquietud por el uso del aislamiento en algunos centros del ICE, al advertir que esta medida solo debe aplicarse de forma excepcional, ya que su prolongación podría constituir trato cruel, inhumano o degradante.

Recomendaciones de la ONU al gobierno de Estados Unidos

Como parte de sus recomendaciones, la ONU instó a las autoridades de Estados Unidos a priorizar alternativas a la detención migratoria y a garantizar estándares internacionales de derechos humanos en todas las instalaciones del ICE. Entre las medidas destacadas figuran el acceso oportuno a atención médica, incluida la salud mental, la comunicación con familiares, la asistencia consular, la representación legal y los servicios de interpretación.

Asimismo, el organismo pidió fortalecer mecanismos independientes de supervisión para prevenir abusos y mejorar la vigilancia del sistema migratorio, resaltando también el rol del Congreso en el control de las políticas públicas y el uso de recursos. Finalmente, la ONU condenó la criminalización de los inmigrantes indocumentados, llamó a evitar su deshumanización y reiteró que ninguna persona debe ser enviada a lugares donde enfrente violaciones graves a sus derechos humanos o daños irreparables.