Desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, un informe ha expuesto que al menos 52 personas han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta cifra ha generado preocupación por las condiciones de detención y el trato a los migrantes en el país. Aquí, más detalles.

Reportan incremento en las muertes de inmigrantes detenidos del ICE, ¿qué está pasando?

FOX 8 difundió el reciente informe titulado Morir en Detención, publicado el jueves 25 de junio por Médicos por los Derechos Humanos. En ese documento se expuso que la tasa de mortalidad de inmigrantes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha alcanzado su nivel más alto en más de 10 años.

Reportan incremento en las muertes de inmigrantes detenidos del ICE, ¿qué está pasando?

Según el escrito, esta cifra se ha más que duplicado desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, pues es casi cuatro veces superior a la registrada durante la administración de Joe Biden y más de dos veces y media mayor que en el primer mandato de Trump.

Cabe precisar que el informe, que abarca datos desde el 20 de enero del 2025 hasta el 4 de junio del 2026, destaca que desde entonces se han reportado más muertes de inmigrantes detenidos.

Entre los casos recientes figura el de un ciudadano mexicano de 63 años, Félix Alcorta-Rodríguez, quien falleció el 19 de junio en el Centro de Detención del Condado de Webb, en Laredo, Texas. Alcorta fue encontrado inconsciente y, pese a los esfuerzos médicos, no sobrevivió. Su muerte marca la vigésima víctima bajo custodia del ICE en lo que va de este año.

¿Qué más se reveló en el informe de Médicos por los Derechos Humanos?

Un informe elaborado por Médicos por los Derechos Humanos señaló que la “campaña agresiva de la administración Trump para ampliar la detención de inmigrantes” ha llevado a los centros de detención a un punto crítico, con un récord de 71.000 personas encarceladas en enero del 2026.

Un senador expresó su preocupación por los planes de expulsar de manera apresurada a más de 500 niños migrantes no acompañados. El documento también menciona que el incremento en las muertes de detenidos es alarmante, pues supera las expectativas, incluso si se considera el aumento de la población encarcelada.

Las muertes bajo custodia del ICE han crecido a un ritmo desproporcionado en relación con el número de detenidos. Brian Root, asesor principal de tecnología y derechos humanos de Human Rights Watch, afirmó que “la tasa de mortalidad bajo custodia del ICE es la más alta en muchos años, incluso teniendo en cuenta el aumento de las detenciones”.