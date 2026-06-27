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ALERTA MÁXIMA, conductores legales e inmigrantes en Nueva York: SUSPENDEN licencias de conducir de los que NO pasen esta prueba CLAVE
El Gobierno de EE. UU. ha decidido suspender las licencias de conducir de aquellos individuos que no logren aprobar la prueba de visión en Nueva York. ¿Por qué?
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York ha establecido recientemente una serie de requisitos que deben cumplirse para la renovación de la licencia de conducir. Este proceso es necesario para garantizar que los conductores mantengan su capacidad de manejar de manera legal en el estado. ¿Qué debes tomar en cuenta?
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Atención, conductores en Nueva York: suspenden licencias de conducir de los que NO pasen esta prueba clave
En Nueva York, Estados Unidos, la renovación de la licencia de conducir es un proceso que debe realizarse cada ocho años, y generalmente coincide con el cumpleaños del titular. Este trámite puede realizarse hasta un año antes de la fecha de vencimiento o hasta dos años después de la expiración.
Nueva York: suspenden licencias de conducir de los que NO pasen esta prueba clave.
Según El Cronista y las propias autoridades, para realizar la renovación, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) establece ciertos requisitos que deben cumplirse. A continuación, te mencionamos cuáles son:
- Es necesario aprobar un examen de visión o presentar el formulario MV-619, el cual debe ser completado por un profesional autorizado.
- Como alternativa, se pueden cargar los resultados en el Registro de Visión del DMV.
- Es necesario que la dirección del solicitante esté actualizada en los registros del DMV.
- Para realizar el trámite en línea, se requiere el número de identificación del DMV, que consta de nueve dígitos, así como los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.
- Se debe abonar la tarifa correspondiente según el tipo de licencia. Es importante saber que, si la licencia ha expirado por más de dos años, no será posible renovarla y será necesario solicitar una nueva.
¿Quiénes deben renovar la licencia de conducir en Nueva York?
El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Nueva York permite que la mayoría de los trámites se realicen en línea o a través del correo. No obstante, hay situaciones específicas que requieren la presencia física en una oficina. Esto incluye a:
- Los que desean cambiar una licencia estándar por una REAL ID o una Enhanced Driver License (EDL).
- Los conductores que necesitan actualizar su fotografía.
- Los que deseen modificar la clase de su licencia.
- Quienes nunca han recibido un número de Seguro Social.
- Los titulares de una Licencia de Conducir Comercial (CDL).
- Aquellos cuya licencia presenta una fecha de visitante temporal.
- Además, los conductores con un permiso de visitante temporal extendido deben presentar la documentación actualizada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al momento de realizar el trámite.
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