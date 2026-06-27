Aviso importante: el Boletín de Visas, correspondiente a julio de 2026, presenta novedades favorables para quienes buscan obtener la visa en la categoría EB-2, ya que se mantiene activa en la tabla de fechas de acción final para la mayoría de los países, a excepción de India y China.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) ha determinado que, para el próximo mes, la tabla aplicable para las solicitudes de ajuste de estatus basadas en el empleo es la de fechas de acción final, en lugar de la de fechas para presentar. ¿Qué más debes saber sobre esta decisión?

Solicitantes de la categoría EB-2 en visas de julio: últimos cambios y qué pasará con la Green Card

Natlawreview señaló que, a partir de ahora, los solicitantes pueden presentar el formulario I-485, lo que abre la posibilidad de que se aprueben las tarjetas de residencia permanente (Green Card) durante este periodo. No obstante, el tiempo de procesamiento varía según cada caso y depende del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Por otro lado, según informó ese portal, el programa EB-2 para India ha cerrado sus puertas para el resto del año fiscal, tras alcanzar su límite anual prorrateado. Asimismo, el programa EB-1 para India ha retrocedido debido a la alta demanda, lo que ha generado advertencias sobre un posible mayor retroceso o la imposibilidad de obtener una designación si se alcanza el límite prorrateado de EB-1 antes del cierre del año fiscal, programado para el 30 de septiembre.

Fechas límite para la resolución de casos relacionados con el empleo en julio de 2026 | Foto natlawreview.com.

En cuanto a las fechas límite para la resolución de casos relacionados con el empleo, estas se han establecido para julio de 2026. A continuación, la tabla correspondiente muestra las fechas de acción final para las categorías de preferencia basadas en el empleo:

En este boletín, la categoría EB-2 se considera una única preferencia de segunda categoría, que abarca tanto los casos EB-2 PERM como los de exención por interés nacional (NIW).

El programa EB-2 está vigente: ¿qué debes saber?

Si te encuentras en Estados Unidos con un estatus de no inmigrante válido, como H-1B, O-1, L-1, F-1 o E-2, el boletín de julio indica que aún puedes solicitar la tarjeta de residencia. La vigencia de la categoría EB-2 en la tabla de fechas de acción final permite que los solicitantes elegibles, con un Formulario I-140 aprobado o en trámite, presenten el Formulario I-485 para ajustar su estatus en este momento.

Cuando se cumplen los requisitos, es posible presentar los formularios I-140 e I-485 de manera conjunta. Esta alternativa también se aplica a los casos de EB-2 NIW, que no requieren oferta de empleo ni certificación laboral PERM y pueden ser patrocinados tanto por el solicitante como por el empleador.