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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales con Green Card: drástica decisión de la Corte Suprema pone EN JAQUE A RESIDENTES al volver a EE. UU. del extranjero
El fallo de la Corte Suprema de EE. UU. podría endurecer el reingreso de inmigrantes con Green Card al permitir controles más estrictos en la entrada al país.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo determinante que amplía la discrecionalidad de los agentes migratorios para detener e iniciar procesos de deportación contra determinados inmigrantes con Green Card que reingresan al país tras viajar al extranjero. La resolución, dada a conocer este martes, respalda al gobierno de Donald Trump en un caso que reaviva el debate sobre los límites de la residencia permanente y el alcance del control fronterizo sobre los inmigrantes.
La Corte Suprema amplió el control sobre residentes permanentes al reingresar a EE. UU.
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Corte Suprema da más poder al gobierno de Trump sobre inmigrantes con Green Card al reingresar a EE. UU.
Con una votación de seis magistrados a favor y tres en contra, la Corte Suprema avaló que los funcionarios migratorios puedan colocar bajo "parole" o libertad condicional a un residente permanente que reingresa al país si existen sospechas vinculadas a delitos. El caso central involucra a Muk Choi Lau, ciudadano chino con Green Card, quien fue sometido a este procedimiento tras ser acusado de falsificación de marcas registradas.
El inmigrante argumentó que la medida excedía la autoridad de los funcionarios y que esta había permitido al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) iniciar rápidamente un proceso de deportación en su contra. Sin embargo, el alto tribunal respaldó el criterio gubernamental. En el fallo, el magistrado Clarence Thomas sostuvo, según reportó Associated Press: "no exige que un agente fronterizo tenga pruebas claras y convincentes...", en referencia a la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad sobre la admisión de residentes permanentes.
Impacto del fallo en la residencia permanente de inmigrantes en EE. UU.
La decisión abre un nuevo escenario para quienes poseen Green Card y viajan fuera del país, ya que los agentes migratorios podrían considerar su reingreso como una "solicitud de admisión" si existen antecedentes de delitos relacionados con depravación moral. Esto amplía el margen de acción del gobierno federal en procesos vinculados a inmigrantes y residentes permanentes en Estados Unidos.
El caso de Muk Choi Lau, quien se declaró culpable de falsificación de marcas, se ha convertido en un ejemplo de cómo se aplican estas medidas en la práctica. Para el gobierno, la sola sospecha o antecedente puede justificar la aplicación de "parole" en lugar de los beneficios plenos de la residencia permanente en Estados Unidos.
La decisión de la Corte Suprema llega en un momento en que el máximo tribunal analiza otros casos sensibles de inmigración, incluyendo el poder del Ejecutivo para restringir la ciudadanía por nacimiento, un tema que mantiene en tensión el debate migratorio en Estados Unidos.
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