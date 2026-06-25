Un video se ha hecho viral tras exponer el insólito momento que protagonizó un conductor, quien atropelló a una mujer en Minnesota, que estaba en medio de una protesta frente a un centro de detención de ICE en Nueva Jersey. La activista, originaria de St. Paul, Minnesota, había llegado a Delaney Hall para expresar su oposición a las políticas migratorias cuando aquel empleado del centro la embistió. ¿Qué se sabe al respecto?

Mujer fue atropellada por trabajador del centro de detención de ICE

CBS News fue uno de los medios que compartió más detalles sobre este hecho. La mujer, Alex James, sufrió un atropello en Newark, por lo que no dudó en expresar su confusión y malestar tras el incidente. “No lo he asimilado; no tengo espacio para asimilarlo. Lo he compartimentado por completo para poder hacer lo que hay que hacer”, comentó en redes sociales.

Tras pasar horas en el hospital, James presentó moretones, muchos de los cuales aparecieron después del accidente. “Estoy un poco desconcertado. Nunca había tenido un incidente así”, añadió. Al respecto, se conoció que el centro donde ocurrió el atropello ha sido objeto de controversia debido a denuncias de hacinamiento y trato inadecuado.

Tom Homan, asesor de la Casa Blanca en temas fronterizos, desmintió lo sucedido. "Recorrí todas las instalaciones. ¿Es un complejo turístico de cinco estrellas? No, pero ¿es un centro de detención bien administrado? Sí", afirmó en una entrevista con CBS News.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional aclaró que el vehículo que atropelló a James no era conducido por un empleado del ICE y redirigió los cuestionamientos al grupo GEO, un contratista de ICE que no respondió a la solicitud de comentarios. No obstante, se corroboró que la matrícula del auto sí pertenecía a Delaware y tiene una fecha de registro del 28 de mayo del 2026.

¿Qué más dijeron las autoridades ante este atropello?

El director de seguridad pública de Newark, Emanuel Miranda Sr., comunicó que los detectives han identificado al sospechoso, Thomas Brown, de 38 años. A este individuo se le imputa un cargo de agresión con vehículo, además de haber recibido una multa de tránsito por conducción temeraria.

En otro momento, James expresó su descontento y señaló: “Simplemente existo y protesto, protesto pacíficamente, y las cosas siguen sucediendo”.