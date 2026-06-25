Un operario del sector de la construcción perdió la vida debido a un accidente laboral en un establecimiento de Walmart, ubicado en el condado de Laurens, en Estados Unidos. Hasta el momento, las autoridades investigan las circunstancias que rodearon este hecho.

Walmart del condado de Laurens: obrero de construcción muere tras incidente laboral

7NEWS confirmó que, recientemente, la oficina del forense del condado de Laurens recibió la notificación sobre este incidente fatal, el cual ocurrió este miércoles 24 de junio a las 11.30 p. m.

Walmart del condado de Laurens: obrero de construcción muere tras incidente laboral.

Los investigadores confirmaron que el suceso tuvo lugar en un local en remodelación, ubicado en East Main Street, en Estados Unidos. La víctima fue llevada a un hospital cercano, donde murió debido a las heridas sufridas.

Cabe precisar que, hasta el cierre de la nota, no se ha dado a conocer la identidad de la víctima ni más detalles sobre el caso. Por el momento, solo se maneja información preliminar sobre el incidente ocurrido en horario de trabajo.

Fallecimientos y accidentes laborales en Walmart

Los incidentes laborales y fallecimientos en Walmart han cobrado relevancia, especialmente por la magnitud de la compañía, que cuenta con miles de tiendas y millones de trabajadores.

Esta situación pone de manifiesto los riesgos inherentes a la operación de grandes almacenes, el manejo de maquinaria pesada, como los montacargas, y la constante exposición a hechos de violencia en el sector minorista.