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ALERTA MÁXIMA en Walmart: reportan EL RETIRO inmediato de este PRODUCTO para el hogar tras EXPONERSE caso de lesiones

Walmart decidió retirar de manera inmediata un producto muy popular para el hogar en EE. UU. luego de que se registrara un incidente que dejó lesiones.

Melanni Miranda
Walmart: reportan el retiro de este producto para el hogar tras exponerse en caso de lesiones.
Walmart: reportan el retiro de este producto para el hogar tras exponerse en caso de lesiones. | Composición Libero / Melanni Miranda.
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Walmart informó sobre la decisión de retirar a nivel nacional un producto para el hogar que ha ganado gran popularidad, luego de que se reportara un incidente que dejó lesiones. Según los informes, la medida busca garantizar la seguridad de los consumidores y evitar futuros accidentes relacionados con el artículo en cuestión. ¿Cuál es?

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Walmart: reportan el retiro de este producto para el hogar tras un caso con lesiones

Vornado Air decidió retirar del mercado alrededor de 255.000 calentadores de torre debido a preocupaciones sobre su seguridad, tras recibir múltiples informes de sobrecalentamiento e incendios. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos señaló que la compañía, ubicada en Andover, Kansas, registró 32 incidentes relacionados con estos calefactores, incluidos ocho incendios y un caso de inhalación de humo.

Walmart.

Walmart: reportan el retiro de este producto para el hogar tras exponerse en caso de lesiones.

Las autoridades han precisado que el riesgo de incendio se presenta cuando la pala del ventilador se desprende del eje del motor, lo que provoca una disminución en la velocidad del ventilador o su detención. La situación puede llevar al sobrecalentamiento, con el derretimiento de componentes internos y de la carcasa del dispositivo, lo que podría derivar en incendios si los fusibles térmicos no se activan adecuadamente.

Los calefactores afectados, disponibles en colores blanco y negro, tienen una altura aproximada de 31,75 cm y un diámetro de 15,2 cm. Están diseñados con dos niveles de calor y un modo de ventilador. Los consumidores pueden identificar los productos en cuestión por la palabra “Vornado” con una “V” detrás, que aparece en la parte frontal, y el modelo “TYPE SRTH”, que se encuentra en una etiqueta plateada en la parte inferior del calefactor.

¿Cuál es su precio y a quiénes se vendió?

SILIVE.COM confirmó que los calentadores tuvieron un precio de venta de entre US$40 y US$50 desde agosto del 2013 hasta mayo del 2026. Estos productos estuvieron disponibles para clientes de diversas regiones del país y se comercializaron a través de plataformas como Walmart.com, así como en tiendas físicas como Kohl’s, Bed Bath & Beyond y ACE Hardware.

Asimismo, los calentadores también se ofrecieron en línea en Amazon.com y Vornado.com.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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