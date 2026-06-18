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ALERTA MÁXIMA en Walmart: RETIRAN del mercado este popular juguete vendido ante una presunta exposición al asbesto
Se decidió retirar del mercado un juguete de la marca Ollie's, que se vendía en Walmart, debido a la posible exposición al asbesto. ¿Qué pasó al respecto?
Recientemente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ha emitido una alerta a las familias para que inspeccionen sus hogares en busca de un juguete que fue retirado del mercado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. La medida busca garantizar la seguridad de los menores y prevenir posibles riesgos asociados con el uso de este producto.
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Walmart: retiran del mercado este popular juguete vendido ante una presunta exposición al asbesto
Aviso importante: se emitió una alerta sanitaria relacionada con los juguetes de goma “Orb Funkee”, disponibles en Walmart y Ollie’s Bargain Outlet. Estos productos, con forma de monos suaves y elásticos rellenos de arena, incluyen un modelo grande dorado y varios más pequeños en colores naranja, morado y verde.
Walmart: retiran del mercado este popular juguete vendido ante una presunta exposición al asbesto.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) advirtió que la arena contenida en estos juguetes podría estar contaminada con amianto, un material considerado tóxico. Según el MDHHS, “no existe una cantidad segura de exposición al amianto”, por lo que insta a los consumidores, especialmente a los niños, a dejar de utilizar estos juguetes de inmediato.
La Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de EE. UU. (CPSC) también emitió una alerta sobre este asunto. Para quienes hayan adquirido estos juguetes, el MDHHS sugiere contactar a The Orb Factory para solicitar un reembolso.
En caso de que el juguete no presente daños, se recomienda sellarlo en dos bolsas de plástico resistentes y llevarlo a un vertedero autorizado de tipo 2. Si el juguete está roto o ha perdido arena, se aconseja contratar a una empresa especializada en la limpieza y eliminación de amianto.
Agencia de Salud lanza fuerte advertencia sobre sus riesgos
La agencia de salud emitió una advertencia sobre los riesgos asociados con la manipulación de arena que contenga amianto. Se desaconseja aspirar o barrer este material, ya que estas acciones pueden provocar la dispersión de fibras en el aire, aumentar el riesgo de inhalación y ocasionar daños pulmonares a largo plazo.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS) enfatizó que el amianto representa un peligro significativo para la salud, ya que puede permanecer en el organismo durante un tiempo prolongado y generar problemas respiratorios permanentes. Este riesgo es aún mayor en niños pequeños, cuyos pulmones están en desarrollo.
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