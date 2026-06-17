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ALERTA MÁXIMA en Walmart de Portage: hombre fue ARRESTADO tras exhibir un ARMA durante incidente en estacionamiento, ¿hubo heridos?

Un hombre de Montello enfrenta cargos tras exhibir un arma durante un altercado al volante en el estacionamiento de un Walmart. ¿Qué pasó?

Melanni Miranda
Walmart de Portage: hombre fue ARRESTADO tras exhibir un ARMA durante incidente en estacionamiento, ¿hubo heridos?
Walmart de Portage: hombre fue ARRESTADO tras exhibir un ARMA durante incidente en estacionamiento, ¿hubo heridos? | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Este 16 de junio, un hombre originario de Montello, en Estados Unidos, fue detenido por agentes policiales tras presuntamente mostrar un arma en el estacionamiento de Walmart, ubicado en la ciudad de Portage. La intervención de las autoridades se produjo rápidamente y generó preocupación entre quienes estaban en el lugar. ¿Qué se sabe al respecto?

La Corte Suprema evaluará si es legal que ICE detenga inmigrantes indefinidamente.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ¿Es legal que ICE los DETENGA por TIEMPO INDEFINIDO? La Corte Suprema lo evaluará

Alerta en Walmart: hombre fue arrestado tras exhibir un arma en incidente en estacionamiento, ¿hubo heridos?

El Departamento de Policía de Portage, en EE. UU., informó que este martes, a la 1.00 p. m., se recibió una llamada en el centro de despacho del condado de Columbia para alertar sobre un hombre que empuñaba un arma desde su auto en el estacionamiento del Walmart de Portage, en lo que se sospechaba que era un episodio de furia al volante. WMTV compartió más información.

Walmart.

Alerta en Walmart: hombre fue arrestado tras exhibir un arma en incidente en estacionamiento, ¿hubo heridos?

Según los informes, los agentes localizaron al sospechoso, identificado como Frank Grossman, de 71 años y residente de Montello, dentro de la tienda. Durante la intervención policial, se recuperó el arma involucrada en el incidente. No obstante, no se brindaron más detalles.

Grossman fue detenido por alteración del orden público, específicamente por el uso de un arma peligrosa. En el operativo participaron varios agentes del Departamento de Policía de Portage, así como ayudantes del sheriff del condado de Columbia. No se confirmó la situación del establecimiento ni se reportaron heridos.

¿Por qué Walmart resalta en Estados Unidos?

Walmart se ha posicionado como la principal cadena minorista en Estados Unidos. Destaca no solo por ser el mayor empleador privado del país, sino también por su capacidad para mitigar la inflación mediante la oferta de precios accesibles.

Asimismo, su influencia se extiende a la cadena de suministro y a la economía nacional, lo que resalta su papel clave en el mercado.

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Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

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