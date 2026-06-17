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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Mooney Boulevard: policía busca a un SOSPECHOSO DE ROBO relacionado con una camioneta que se dio a la fuga
La policía busca a un sospechoso de robo en un Walmart de Visalia, Estados Unidos, que huyó en una camioneta tras un presunto robo planificado.
Un nuevo caso de robo en un establecimiento de Walmart en Visalia, Estados Unidos, encendió las alertas de la policía local, que ahora solicita la colaboración ciudadana para identificar a un presunto responsable. El hecho ocurrió en una tienda ubicada en Mooney Boulevard, donde un hombre habría sustraído mercancía de ferretería con apoyo de una segunda persona que lo esperaba en una camioneta. Las autoridades investigan la dinámica del caso y reforzaron el llamado a posibles testigos.
Los investigadores informaron que se utilizó una Chevrolet SUV gris en el robo.
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La policía de Visalia busca a sospechoso de robo en Walmart que huyó en camioneta
De acuerdo con el reporte difundido por GV Wire, "la policía de Visalia solicita la ayuda del público para identificar a un hombre acusado de llenar un carrito de compras con artículos de ferretería en un Walmart en Mooney Boulevard hace unas semanas". Según la investigación, el individuo habría coordinado la fuga mediante una llamada telefónica antes de salir por una puerta de emergencia y huir en un SUV Chevrolet gris sin realizar el pago correspondiente. El caso de robo en Walmart Visalia continúa bajo análisis en Estados Unidos.
¿Cómo ocurrió el robo en Walmart Visalia?
Las autoridades detallaron que, tras la llamada del sospechoso, otro individuo llegó en el vehículo señalado y colaboró en la carga de los productos sustraídos, lo que refuerza la hipótesis de una acción coordinada. El robo habría ocurrido en cuestión de minutos dentro del estacionamiento del establecimiento, lo que ha generado preocupación por la facilidad con la que se ejecutó el hecho en una zona comercial concurrida de Walmart en Visalia.
Ante este escenario, la policía de Visalia habilitó canales directos para recibir información que permita identificar a los implicados. Cualquier persona con datos relevantes puede comunicarse con la Unidad de Delitos contra la Propiedad al (559) 713-4720 o de forma anónima al (559) 713-4738, en el marco de la investigación en curso en Estados Unidos.
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