Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, durante la administración Trump, presentó una impugnación contra diversas leyes estatales aprobadas por los demócratas en Virginia, las cuales, según argumenta, obstaculizan y perjudican el trabajo de los agentes federales responsables de aplicar la ley en temas de inmigración. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

Atención, inmigrantes: impugnan estas leyes que restringen el uso de mascarillas por parte de agentes ICE

NBC Washington compartió información relevante sobre la última demanda presentada en la División de Richmond del Distrito Este de Virginia, en EE. UU., la cual cuestiona la legalidad de las leyes estatales que buscan prohibir el uso de mascarillas por parte de agentes federales del orden público y limitar los acuerdos 287(g) entre las autoridades de inmigración y las agencias policiales locales y estatales.

impugnan estas leyes que restringen el uso de mascarillas por parte de agentes ICE.

El Departamento de Justicia, por su parte, señaló que esta prohibición no solo infringe la autoridad del gobierno federal, sino que también pone en riesgo la seguridad de los funcionarios al exponer sus identidades. Al respecto, el fiscal general interino, Todd Blanche, enfatizó que los agentes del orden enfrentan peligros diariamente y no deberían ser objeto de acoso ni de divulgación de información personal por cumplir con su deber.

Los demandados incluyen a la Mancomunidad de Virginia, al fiscal general Jay Jones y al fiscal de la Mancomunidad del Condado de Fairfax, Steve Descano, quienes revisan la situación. Jones reafirmó el compromiso de su oficina de garantizar comunidades seguras y una aplicación de la ley transparente.

La demanda menciona específicamente el proyecto de ley SB 783 y su complemento HB 1441, que, al entrar en vigor el 1 de julio, prohibirán a las fuerzas del orden estatales y locales establecer acuerdos 287(g) para colaborar con la aplicación de la ley federal de inmigración civil. Cabe destacar que la gobernadora Abigail Spanberger había instruido a las agencias estatales en febrero a finalizar estos acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

¿De qué trata la ley SB 352 y su proyecto de ley complementario HB 1482?

La ley SB 352, junto con su proyecto complementario HB 1482, entró en vigor el 1 de julio y establece la prohibición del uso de mascarillas por parte de los agentes del orden público durante el ejercicio de sus funciones. No obstante, la normativa incluye excepciones para quienes necesiten cubrebocas por razones de salud, así como para los integrantes de equipos especiales de armas y tácticas.

Asimismo, las agencias policiales que dispongan de políticas escritas que limiten el uso de mascarillas también están exentas. Los agentes que incumplan esta disposición y utilicen mascarillas podrían enfrentar un delito menor de Clase 1.