La última intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la jornada final de la cumbre del G7 acaparó nuevamente la atención global. En su discurso de este miércoles 17 de junio, marcado por un tono contundente, resonó entre los líderes de las principales economías del mundo, mientras que sus advertencias sobre la situación en Oriente Medio y otros comentarios ocasionaron un gran debate entre los asistentes. ¿Qué expuso?

Trump protagoniza insólito momento tras cumbre del G7 y lanza cuestionada frase: "Yo soy el jefe"

Durante la primera sesión de trabajo del G7, Donald Trump sorprendió a los asistentes al romper el protocolo con una frase que generó risas y diversas reacciones: "Yo soy el jefe". Su comentario provocó una reacción humorística entre los líderes presentes, quienes intercambiaron sonrisas antes de que el presidente francés, Emmanuel Macron, diera inicio formal a la reunión.

Univisión y otros medios compartieron información al respecto. Los temas tratados en esta cumbre se centraron en cuestiones económicas de relevancia global. Se discutieron las tensiones comerciales entre diversas regiones, las políticas cambiarias, el aumento de los costos energéticos y la preocupación por el crecimiento económico desigual en distintas partes del mundo.

En otro momento de la jornada, el republicano también abordó la situación de Irán durante un encuentro con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, en Evian, Francia. El mandatario estadounidense advirtió que EE. UU. podría reanudar los bombardeos en territorio iraní si considera que Teherán no cumple con los compromisos establecidos en el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

¿Qué más comentó Trump?

Donald Trump anunció que ofrecería una próxima rueda de prensa antes de participar en una cena con líderes europeos y franceses en Versalles, tras la cual regresaría a Washington. En ese encuentro, abordó diversos temas relacionados con la política internacional, la tecnología y la inversión.

El mandatario destacó que Estados Unidos lidera el ámbito de la inteligencia artificial, subrayando que su administración ha promovido la construcción de importantes instalaciones en este sector. Asimismo, elogió la relación bilateral con India, calificándola como una de las más cercanas que mantiene el país norteamericano.

Trump también afirmó que las fuerzas armadas de Estados Unidos son las más poderosas del mundo, resaltando que durante su primer mandato fortaleció al ejército y que sigue aprovechando esa capacidad militar. En su intervención ante los medios, mencionó haber tenido una reunión constructiva con el presidente chino Xi Jinping y aseguró que Washington mantiene relaciones sólidas con varios socios internacionales.