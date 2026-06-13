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En la mira de Trump: grupos que apoyan a menores inmigrantes en EE. UU. denuncian OPERATIVOS INTIMIDATORIOS del gobierno

Grupos de apoyo a menores inmigrantes denunciaron visitas de agentes federales sin orden judicial y alertaron sobre el posible impacto en su defensa legal.

María Zapata
Grupos de apoyo a menores migrantes denuncian operativos intimidatorios de Trump.
Grupos de apoyo a menores migrantes denuncian operativos intimidatorios de Trump. | Composición: María Zapata | Líbero
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Diversas organizaciones que brindan asistencia legal a menores inmigrantes en Estados Unidos denunciaron recientes visitas de agentes federales a sus oficinas, las cuales consideran parte de una estrategia de presión e intimidación contra quienes defienden a niños migrantes que llegaron solos al país. Según informó N+ Univision, los hechos ocurrieron en Washington D. C. y han generado preocupación entre defensores de los derechos de los inmigrantes.

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Grupos de apoyo a menores inmigrantes denuncian operativos intimidatorios del gobierno de Trump

De acuerdo con N+ Univision, representantes de organizaciones como Amica Center for Immigrant Rights, Ayuda y Kids in Need of Defense (KIND) señalaron que agentes vinculados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Salud y Servicios Humanos intentaron acceder a sus oficinas para solicitar información financiera relacionada con los servicios legales que brindan a menores inmigrantes.

Michael Lukens, director de Amica, aseguró que los funcionarios se presentaron sin una orden judicial ni documentación que respaldara sus requerimientos. Por ello, la organización rechazó el ingreso a sus instalaciones. "No tenían otro motivo para presentarse que el de intimidarnos, lo cual no funcionó", declaró Lukens, según recogió N+ Univision.

Las organizaciones sostienen que estos hechos se producen en medio de una serie de medidas impulsadas durante la administración de Donald Trump, las cuales han afectado los recursos destinados a la representación legal de menores inmigrantes y a otros programas de apoyo para inmigrantes en Estados Unidos.

Crece la preocupación por el acceso a la defensa legal de los inmigrantes en Estados Unidos

Los grupos de asistencia jurídica advierten que la reducción de recursos y las inspecciones a organizaciones podrían dificultar el acceso a representación legal para miles de menores inmigrantes que enfrentan procesos migratorios en Estados Unidos. Según N+ Univision, Wendy Young, presidenta de KIND, informó que funcionarios de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos también acudieron a sus oficinas para solicitar registros financieros sin presentar una orden judicial o citación formal.

"Creo que existe una estrategia generalizada que consiste en acosar e intimidar a las organizaciones que se dedican a prestar servicios a esta población tan vulnerable", afirmó Young en declaraciones citadas por N+ Univision.

Por su parte, Paula Fitzgerald, directora ejecutiva de Ayuda, relató que agentes federales visitaron su organización para solicitar información sobre la facturación relacionada con la asistencia legal a menores inmigrantes. La representante indicó que pidió que cualquier requerimiento fuera enviado por escrito antes de proporcionar información.

Defensores de los inmigrantes en Estados Unidos sostienen que estas acciones podrían tener un efecto disuasorio sobre las organizaciones que brindan apoyo legal a niños migrantes. Además, advierten que muchos menores inmigrantes dependen de la asistencia de abogados para presentar sus casos ante las autoridades migratorias y ejercer plenamente sus derechos dentro del sistema de inmigración estadounidense.

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María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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