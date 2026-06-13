ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: la administración Trump deporta a extranjeros a un DESTINO CONSIDERADO PELIGROSO por Washington

Un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos ha generado controversia a nivel internacional tras la llegada de 25 inmigrantes deportados a la República Centroafricana (RCA) desde territorio estadounidense. La medida se enmarca en un acuerdo bilateral valorado en 81 millones de dólares. El traslado incluyó una escala en Ghana y ha suscitado críticas sobre las condiciones del programa de deportación, así como incertidumbre respecto al destino de las personas afectadas.

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De acuerdo con información de la agencia EFE, el avión aterrizó en Bangui a las 21:32 (hora local) en el aeropuerto internacional Bangui M’poko, donde los deportados fueron recibidos por representantes diplomáticos de Estados Unidos y autoridades centroafricanas en un operativo cerrado a la prensa.

Según detalló la fuente citada por EFE, los deportados de origen turco, sirio, iraní, afgano y tibetano habían permanecido entre 13 y 17 meses bajo detención en Estados Unidos antes de su traslado. Tras su llegada, fueron sometidos a controles médicos, recibieron la vacuna contra el ébola y se les emitieron visados, antes de ser trasladados a residencias privadas bajo custodia de la Policía Militar de Naciones Unidas.

El programa responde a un convenio firmado el pasado 18 de mayo entre Washington y Bangui, mediante el cual la RCA acepta recibir a migrantes expulsados de Estados Unidos a cambio de un fondo de cooperación. Este acuerdo ha sido interpretado por analistas como parte de una estrategia más amplia en la política migratoria estadounidense, en un contexto marcado por el debate en torno a Donald Trump, las deportaciones y el endurecimiento del control fronterizo.

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La operación encendió alarmas entre organizaciones humanitarias y parte de la población local en Bangui. Una fuente de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), citada por EFE, señaló: "No pretendemos actuar unilateralmente y estamos trabajando en estrecha colaboración con el gobierno. Pedimos paciencia".

La misma fuente añadió que se aplican medidas "en estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario" para atender a los recién llegados. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Ciudadanos locales expresaron su preocupación por el impacto del acuerdo. "El gobierno centroafricano está jugando con fuego", declaró un testigo a EFE, quien advirtió sobre posibles riesgos de seguridad asociados a la llegada de los deportados.

En paralelo, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han alertado sobre la falta de asistencia legal y psicológica para los inmigrantes en Estados Unidos que han sido expulsados, y han señalado que en algunos casos son trasladados a centros de detención sin cargos formales. Las ONG han pedido revisar los acuerdos de deportación firmados entre Estados Unidos y varios países africanos, al advertir que podrían exponer a las personas a detenciones arbitrarias o situaciones de vulnerabilidad extrema.

Mientras tanto, el caso mantiene abierto el debate sobre las políticas migratorias de Estados Unidos, el rol de sus aliados internacionales y el futuro de miles de migrantes bajo sistemas de expulsión cada vez más controvertidos, en medio de crecientes cuestionamientos a la gestión política de Donald Trump y su influencia en la agenda migratoria estadounidense.