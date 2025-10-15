FRAUDE en Walmart: policía PIDE AYUDA para buscar a compradora acusada de realizar escandaloso engaño
Autoridades solicitan apoyo ciudadano para encontrar a una mujer vinculada a un supuesto fraude de devoluciones en una tienda Walmart de Beavercreek.
Las autoridades de Beavercreek están tras la pista de una mujer acusada de llevar a cabo un ingenioso esquema de devoluciones falsas en una tienda de Walmart USA. Según WHIO-TV, el caso ocurrido en septiembre ha despertado el interés de la comunidad, y ahora la policía solicita la colaboración del público para localizarla.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Fairlawn: policía obliga a los clientes a evacuar la tienda tras una GRAVE AMENAZA; hay un detenido
Acusan a una mujer de realizar devoluciones falsas en Walmart USA
El Departamento de Policía de Beavercreek informó que el incidente ocurrió el 14 de septiembre en una sucursal de Walmart ubicada en Pentagon Boulevard, EE. UU. De acuerdo con la investigación preliminar, la mujer habría sustraído artículos de la tienda e intentado realizar devoluciones fraudulentas para obtener dinero sin haber efectuado compras legítimas.
Como parte de la investigación, se difundió una imagen captada por las cámaras de seguridad del establecimiento, en la que se observa a la sospechosa transportando una caja que, según los reportes, contenía un patinete eléctrico.
Si reconoce a esta mujer, comuníquese con las autoridades.
Las autoridades en Beavercreek piden ayuda a la comunidad
La policía compartió la fotografía en su página oficial de Facebook con el objetivo de identificar a la mujer y avanzar en la investigación. Las autoridades solicitan a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique con el oficial C. Worley al número (937) 426-1225.
La colaboración ciudadana es fundamental para esclarecer este tipo de incidentes y fortalecer la seguridad de los comercios locales en Estados Unidos.
Walmart se asocia con OpenAI para las compras a través de ChatGPT
Walmart amplía su colaboración con OpenAI al permitir que los usuarios compren directamente a través de ChatGPT. Gracias a la nueva función Instant Checkout, los clientes podrán adquirir productos dentro del chat. Aunque no se ha confirmado una fecha exacta, ambas compañías adelantaron que la herramienta estará disponible "pronto".
