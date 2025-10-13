Alerta en Walmart de Arizona: arrestan a oficial acusada de ser la autora de robo en tienda.

Recientemente, se informó que una oficial de policía del este de Arizona, EE. UU., enfrenta una complicada situación tras recibir serias acusaciones y ser señalada por presuntamente haber robado en un Walmart de Show Low mientras estaba de turno.

Este caso ha sorprendido a la comunidad, pues, nuevamente la confianza en las fuerzas del orden se ve comprometida por este incidente. Hasta el momento, el hecho se encuentra en investigación y la autoridad podría recibir graves consecuencias legales si se descubre su participación.

Arrestan a oficial acusada de ser la autora de robo en tienda Walmart

'Fox10' y otros medios policiales informaron sobre este presunto robo, el cual tuvo lugar el 6 de octubre, pasando las 4 p. m., en una tienda ubicada cerca de White Mountain Road y Show Low Lake Road.

Según el informe del Departamento de Policía de Show Low y la prensa, la oficial Melissa Ward, de 37 años, fue sorprendida ocultando varios artículos en una bolsa negra. Si bien, pagó por la bolsa, no abonó el costo de los productos que había escondido, cuyo valor total asciende a aproximadamente 70 dólares.

Vale resaltar que, un empleado de prevención de pérdidas de Walmart se encargó de observar a Ward mientras realizaba la acción y la siguió a lo largo de la tienda americana.

Asimismo, es importante señalar que ella es agente del Departamento de Policía de apache de White Mountain y, según las autoridades, se encontraba de servicio en el momento del incidente. Como resultado, ha sido suspendida administrativamente.

Hasta el momento, no se conoce más información ni tampoco las sanciones oficiales si se comprueba el robo.

Departamento Apache de White Mountain se pronuncia tras incidente

Por su parte, el Departamento de Policía Apache de White Mountain presentó un comunicado en el que resaltó la importancia de mantener altos estándares de conducta entre sus oficiales, tanto en servicio como fuera de él, esto luego de lo sucedido:

"El comportamiento presuntamente exhibido es un asunto grave y no refleja los valores de este departamento. Nos comprometemos a llevar a cabo un proceso completo y transparente", expresaron.