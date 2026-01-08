BUENAS NOTICIAS para los clientes de Walmart: nueva iniciativa busca reducir los precios de productos de salud

Walmart inicia 2026 con un enfoque reforzado en facilitar el acceso a servicios de salud y productos de bienestar más económicos para sus clientes en Estados Unidos. La empresa ha combinado un nuevo portal de atención médica digital con recortes de precios en miles de productos relacionados con la salud, buscando alinearse con las prioridades de ahorro que expresan sus compradores.

Walmart presenta una nueva plataforma digital de salud.

Con Better Care Services, Walmart reduce los precios de productos de salud

En los primeros días de enero, Walmart presentó Better Care Services, una plataforma digital que conecta a los usuarios con proveedores de salud externos para consultas urgentes y apoyo conductual, diseñada para ser simple, transparente y confiable. Tras una consulta el mismo día, los clientes pueden utilizar las opciones de recogida o entrega de Walmart para obtener medicamentos recetados o de venta libre, consolidando todo el proceso en una sola experiencia.

La iniciativa también ofrecerá, a partir del 15 de enero, un descuento limitado de $15 en servicios de telemedicina con proveedores participantes, reduciendo otra barrera económica para el acceso a la atención básica. Walmart afirma que estos cambios responden a las dificultades que enfrentan muchos consumidores cuando los sistemas de salud tradicionales resultan costosos o complicados.

Además, la compañía ha incorporado un "Nutrition Hub" impulsado por inteligencia artificial (AI) para sugerir comidas y recetas personalizadas que apoyen las metas de salud sin aumentar el gasto, reforzando la relación entre alimentación y bienestar.

Los mejores precios en productos de bienestar y eventos en tienda

Como parte de su compromiso con precios más accesibles, Walmart redujo los costos en más de 1,000 artículos relacionados con la salud y el bienestar, incluidos alimentos nutritivos, suplementos, productos de venta libre y equipos de fitness. Estas reducciones se implementan en un contexto en el que cerca del 60 % de sus compradores indican que ahorrar dinero es una prioridad.

La empresa también está ampliando su surtido de productos de bienestar con marcas propias y alianzas, así como recetas y opciones dietéticas económicas disponibles en línea.

Como complemento, Walmart celebrará su Evento Anual de Bienestar el 24 de enero en casi 4,600 farmacias a nivel nacional, ofreciendo exámenes de salud gratuitos, vacunas a bajo costo y asesorías de bienestar, consolidando su papel en la atención preventiva de las comunidades locales.