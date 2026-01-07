0
EN VIVO
Barcelona vs Athletic Club por la Supercopa

¡MUERTE en Walmart de Lessburg! Ladrón protagoniza tiroteo, pero policía lo acribilla en estacionamiento de tienda minorista

El sujeto intentó robar Bank of America el pasado lunes 5 de enero de 2026, pero escapó. Sin embargo, la policía dio con su paradero al día siguiente en un Walmart local.

Joel Dávila
El sujeto es sindicado como ladrón de un banco y la policía lo acorraló en la tienda minorista.
El sujeto es sindicado como ladrón de un banco y la policía lo acorraló en la tienda minorista. | Composición Joel Davila/Líbero
COMPARTIR

Un sujeto en el condado de Loudoun, Virginia (Estados Unidos), aparentemente, intentó robar un banco, pero cuando la policía llegó, el hombre escapó, pero fue acorralado en el estacionamiento del Walmart de Lessburg, donde el presunto ladrón abrió fuego, tras lo cual los agentes del orden respondieron y terminó muriendo producto de la balacera.

Estados Unidos continúa su política hostil contra la comunidad inmigrante.

PUEDES VER: La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países

Policía de Lessburg mata a tiros a presunto ladrón de bancos en estacionamiento de Walmart

El tiroteo tuvo lugar el martes 6 de enero de 2026 y, de acuerdo a la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun, relataron que, alrededor de las 11:39 a.m. los oficiales fueron llamados por el Walmart en Compass Creek Parkway, donde un sujeto habría intentado un atraco al Bank of America de Dulles Crossing el pasado lunes 5 del mismo mes.

La policía llegó a la mencionada tienda minorista donde ubicaron al ladrón, quien al darse cuenta de la presencia de las fuerzas del orden, no tuvo mejor idea que sacar un arma de fuego buscando intimidar a los agentes.

Pese a los llamados de atención para que pusiera el arma en el suelo, el sujeto no hizo caso, de hecho todo indica que habría disparado, lo que llevó a los policías locales a responder con la misma intensidad; sin embargo, el sujeto quedó seriamente herido en la reyerta.

Tendido en el suelo, el sujeto identificado como Conner Peltzer, de 30 años, recibió auxilio inmediato, luego de lo cual fue trasladado al hospital más cercano. Sin embargo, dentro del nosocomio, horas después el atacante perdió la vida.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas

  2. MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card

  3. La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano