- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Athletic
- Marathón vs. Olimpia
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
¡MUERTE en Walmart de Lessburg! Ladrón protagoniza tiroteo, pero policía lo acribilla en estacionamiento de tienda minorista
El sujeto intentó robar Bank of America el pasado lunes 5 de enero de 2026, pero escapó. Sin embargo, la policía dio con su paradero al día siguiente en un Walmart local.
Un sujeto en el condado de Loudoun, Virginia (Estados Unidos), aparentemente, intentó robar un banco, pero cuando la policía llegó, el hombre escapó, pero fue acorralado en el estacionamiento del Walmart de Lessburg, donde el presunto ladrón abrió fuego, tras lo cual los agentes del orden respondieron y terminó muriendo producto de la balacera.
PUEDES VER: La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
Policía de Lessburg mata a tiros a presunto ladrón de bancos en estacionamiento de Walmart
El tiroteo tuvo lugar el martes 6 de enero de 2026 y, de acuerdo a la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun, relataron que, alrededor de las 11:39 a.m. los oficiales fueron llamados por el Walmart en Compass Creek Parkway, donde un sujeto habría intentado un atraco al Bank of America de Dulles Crossing el pasado lunes 5 del mismo mes.
La policía llegó a la mencionada tienda minorista donde ubicaron al ladrón, quien al darse cuenta de la presencia de las fuerzas del orden, no tuvo mejor idea que sacar un arma de fuego buscando intimidar a los agentes.
Pese a los llamados de atención para que pusiera el arma en el suelo, el sujeto no hizo caso, de hecho todo indica que habría disparado, lo que llevó a los policías locales a responder con la misma intensidad; sin embargo, el sujeto quedó seriamente herido en la reyerta.
Tendido en el suelo, el sujeto identificado como Conner Peltzer, de 30 años, recibió auxilio inmediato, luego de lo cual fue trasladado al hospital más cercano. Sin embargo, dentro del nosocomio, horas después el atacante perdió la vida.
- 1
PELIGRO para inmigrantes que envían dinero desde EE. UU.: Gobierno de Trump crea nuevo impuesto a las remesas
- 2
MALAS NOTICIAS para inmigrantes con Medicaid o SNAP: Trump revive política que FRENA la obtención de la Green Card
- 3
La PEOR NOTICIA para inmigrantes del 2026: Gobierno de Trump suspende visas y Green Card para personas de estos países
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90