ALARMA en Walmart de Albuquerque por sujeto que amenazó con explotar bomba: sospechoso es buscado por la policía

Momentos de amplia tensión se vivió en un Walmart de Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos), con una peligrosa llamada que amenazó con hacer explotar una bomba. La policía está realizando la investigación para dar con el paradero del sujeto que lanzó la amenaza.

Policía responde a llamada que amenaza con explotar bomba en Walmart

El Walmart en mención se encuentra en la 2550 Coors Blvd NW y todo ocurrió al promediar la 1:00 p.m., cuando los oficiales del Departamento de Policía de Albuquerque acudieron a dicho establecimiento luego de recibir una amenaza de bomba.

Llegaron al lugar unas 15 a 20 unidades del Departamento de Policía de Albuquerque, tras lo cual ingresaron a la sucursal del gigante minorista más importante en los Estados Unidos. Los agentes hicieron su ingreso portando rifles desenfundados, tras lo cual procedieron a la respectiva evacuación de empleados y clientes.

Walmart de Albuquerque en 2550 Coors Blvd NW I-40 donde tuvo lugar la amenaza de bomba. (Foto: Google Maps)

Una vez despejada el área, comenzó la búsqueda de un sospechoso. La policía tenía la información del informante de que, presuntamente, la llamada de amenaza fue rastreada hasta Texas, por lo que se prevé que se trata de un caso de "swatting", es decir personas que hacen llamadas falsas anunciando bombas o tiroteos que nunca tiene lugar, solo para movilizar las fuerzas del orden.

Sin embargo, otro rastro, aparentemente, llevó a los agentes locales a teorizar de que la llamada provino de alguien dentro de la misma tienda de Walmart antes mencionada. Se baraja la opción de que la comunicación tuvo lugar desde el baño trasero de dicha tienda.

Además, incluyeron un dron para revisar la zona de baños, pero no se encontró a ningún sospechoso, pero tampoco hubo amenaza alguna. Por ello, alrededor de la 1:45 p.m. comenzó a disminuir la presencia policial en la zona y solo recién a las 2:05 p.m. se permitió el ingreso de los clientes.

Lo que se sabe luego de que la actividad volviera a la normalidad, es que, hasta el momento, el Departamento de Policía de Albuquerque no ha publicado un comunicado oficial dando detalles sobre la presunta amenaza, ni cómo se está realizando la investigación.