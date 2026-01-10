¡Lamentable deceso! Recientemente, un hombre de 44 años fue encontrado sin vida en el estacionamiento de un Walmart en Fremont, Estados Unidos, lo que llevó a las autoridades a realizar un control de bienestar y evaluaciones preventivas.

Ante el trágico hecho, el jefe de policía de la localidad hizo un llamado urgente a toda la comunidad para que utilice refugios disponibles, especialmente durante las condiciones climáticas extremas que se han registrado en estos últimos días. Se busca que se tome en cuenta la ayuda y protección ante el frío intenso. AQUÍ más detalles de lo sucedido.

Walmart: autoridades reportan que hombre de 44 años murió de frío en estacionamiento

'FremontNewsMessenger' y otros portales web informaron sobre lo que pasó la mañana del 3 de enero. Según los reportes de los propios oficiales del Departamento de Policía de Fremont, el equipo recibió una llamada relacionada con un hombre que se encontraba en un Buick Le Sabre blanco, estacionado en el Walmart ubicado en 2052 N. Ruta Estatal 53, en Fremont, EE. UU.

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron sin vida a Michael Makynen, de 44 años, originario de Dandridge, Tennessee. El jefe de policía de Fremont, Derek Wensinger, señaló que, tras realizar entrevistas con personas cercanas a Makynen, se determinó que no contaba con una residencia fija.

Asimismo, se informó que en la escena también estuvieron presentes representantes de la Oficina del Forense del Condado de Sandusky y el Escuadrón de Vida del Condado Sandusky EMS. Actualmente, el forense del condado de Lucas está llevando a cabo la autopsia correspondiente. No obstante, hasta el momento se reveló que el hombre falleció por el frío extremo en el lugar, en el interior de su vehículo.

Policía de Fremont hace recomendación a la comunidad tras el deceso de hombre

El jefe de policía de Fremont no dudó en compartir un importante mensaje para la comunidad tras el hecho. Wensinger pidió a todos los que requieren refugio ante las bajas temperaturas puedan acudir a Pontifex, ubicado en 416 W. State St., como un lugar seguro para resguardarse del frío que azota esta zona.

"Necesitamos la colaboración de la comunidad para identificar a las personas que requieren este tipo de asistencia. Un simple chequeo de bienestar es suficiente", comentó Wensinger. Además, destacó que el departamento de policía está disponible para brindar apoyo.

"Algunas personas pueden temer que hacer preguntas les cause problemas, pero no queremos que nadie intente pasar la noche en un estacionamiento durante estas condiciones extremas. Existen alternativas, y nuestros oficiales están ahí para ayudar", dijo.