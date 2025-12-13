¡Aviso importante! Recientemente, varios estados de Estados Unidos han implementado nuevas restricciones sobre los productos que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) podrán adquirir con sus beneficios mensuales en las próximas semanas, según un anuncio realizado por el gobierno federal.

Estas drásticas medidas tienen como finalidad controlar de manera estricta el uso de los fondos destinados a la compra de alimentos en el país, lo que podría perjudicar a miles de hogares que dependen de este apoyo para su alimentación diaria. ¿Qué alimentos ya no se podrán comprar con dólares SNAP en el 2026? AQUÍ más información.

SNAP: estas son las restricciones 2026 y qué alimentos no se podrán comprar en EE. UU.

'The Hill' y otros medios internacionales confirmaron la última acción que tomó SNAP con sus beneficiarios para el 2026: Hawái, Misuri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Virginia y Tennessee se sumaron a otros 12 estados en la implementación de exenciones que modificarán, a partir del próximo año, los tipos de alimentos que se podrán adquirir con dólares del programa estadounidense.

Es importante señalar que las modificaciones presentan ciertas variaciones entre las jurisdicciones, pero, en su mayoría, se prohibirán la compra de refrescos, golosinas y bebidas energéticas.

Al respecto, la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, resaltó mediante un comunidado que estas nuevas exenciones protegerán a los niños frente a los riesgos de los alimentos altamente procesados, acercándose así a la meta de promover un país mucho más saludable.

Asimismo, se prevé que los beneficios del SNAP estén relacionados con las tasas de error, lo que afecta a los estados con mayores dificultades en la gestión del programa. Las exenciones se implementarán en diferentes momentos del año. A continuación sus fechas y los estados más populares que realizarán los cambios:

Florida: comenzará a prohibir el uso de la asistencia alimentaria federal para la compra de refrescos y otros productos a partir del 1 de enero.

Misuri: estas exenciones entrarán en vigor en octubre 2026.

Iowa: adoptará un enfoque más indirecto al restringir las compras del SNAP a alimentos que no estén sujetos a impuestos. Dulces, comidas preparadas y refrescos, son los productos que ya no serán elegibles para la asistencia alimentaria a partir de enero.

¿Que otras restricciones SNAP se deben tomar en cuenta para el 2026?

Es importante saber que, la compra de refrescos y golosinas, no son las únicas limitaciones impuestas a los beneficiarios de SNAP. Actualmente, ya se encuentran prohibidos en todos los estados la adquisición de productos no alimentarios, como jabones y artículos de papel, así como el alcohol, el tabaco, las vitaminas, los medicamentos y las comidas calientes.

Vale mencionar que SNAP, anteriormente conocido como Programa de Cupones para Alimentos, brinda apoyo alimentario a 1 de cada 8 estadounidenses. Este grupo de persona recibe mensualmente sus beneficios a través de una tarjeta EBT, la cual pueden utilizar en establecimientos autorizados para realizar sus compras.