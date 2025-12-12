0

ALARMANTE SUCESO en Walmart de Bradenton: compradores actúan para salvar a un hombre que se DESPLOMÓ abruptamente

Un hombre de 65 años se desmayó y dejó de respirar en un Walmart de Bradenton. Dos clientes lo asistieron de inmediato con RCP mientras llamaban al 911.

María Zapata
Clientes salvan a un hombre que se desmayó en un Walmart de Bradenton.
Clientes salvan a un hombre que se desmayó en un Walmart de Bradenton.
Un incidente inesperado conmocionó a clientes y empleados del Walmart USA ubicado en Cortez Road West, en Bradenton, cuando un hombre mayor se desplomó repentinamente en el pasillo de congelados, golpeándose la cabeza. Según informes locales, la rápida acción de algunos compradores pudo marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Compradores salvan a un hombre que se desplomó dentro de un Walmart en Bradenton

Según FOX 13, dos clientes, Jennifer Pohlman y Robb Olsen, intervinieron de manera decisiva en un Walmart EE. UU. Pohlman llamó al 911 y permaneció al lado de la esposa del hombre, visiblemente angustiada, mientras Olsen, ex técnico en emergencias médicas voluntario, comenzó a realizar reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que los empleados trajeron un desfibrilador externo automático (DEA).

De acuerdo con FOX 13, Olsen relató que escuchó el golpe y los gritos de ayuda mientras estaba en la fila para pagar, y que su experiencia previa como técnico en emergencias lo impulsó a actuar sin dudar. Por su parte, Pohlman destacó que muchos clientes estaban paralizados, sin saber qué hacer, lo que reforzó su convicción de que todos deberían recibir formación básica en emergencias.

Walmart

Clientes del Walmart en Bradenton salvaron a un anciano el lunes.

"Si ese fuera mi papá, esperaría que alguien tuviera la misma reacción", comentó Pohlman a FOX 13, subrayando la importancia de la intervención inmediata.

Hospitalización y recuperación: la RCP como factor clave

El hombre fue trasladado rápidamente al Hospital Blake de HCA Florida, donde actualmente permanece en cuidados intensivos. Según FOX 13, los médicos explicaron a la familia que la rápida aplicación de la RCP dentro de la tienda probablemente fue decisiva para salvar su vida.

Olsen, que utilizó el DEA siguiendo las instrucciones de voz del dispositivo, señaló que la herramienta resultó esencial ante la falta de familiaridad de los presentes con su uso. De acuerdo con FOX 13, este incidente subraya la importancia de conocer los procedimientos de emergencia y de contar con preparación básica en primeros auxilios en la comunidad en general.

Pohlman recordó que solo había entrado al Walmart por un recado de trabajo, y que regresar al lugar al día siguiente le provocó una gran emoción al escuchar nuevamente el sonido de las ambulancias, lo que le recordó la gravedad del suceso.

